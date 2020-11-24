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Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак

24 ноября 2020 19:48
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Новости Беларуси. Жители Нисимковичей и соседних деревень Чечерского района на ночь прячут собак в сараях и гаражах – только так можно уберечь любимцев от безжалостных убийц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала осени волки похитили прямо из дворов уже девять домашних питомцев, причем некоторых буквально на глазах хозяев.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-1

О волчьих атаках материал Александра Добрияна.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-4

Вот. Предположительно этот след.

Волк ходит по огороду Петра Михалковского уже несколько месяцев. В сентябре хищник забрал с собой двух его собак, Джека и Кору.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-7

Петр Михалковский, житель деревни Бабичи:
Вышел – собаки нет. Бывало, что отцеплялся сам. Карабин закручен, и здесь, возле материалов моих, лежал кусочек ошейника собаки.

То немногое, что осталось от Джека, Петр позже нашел в лесу за деревней.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-10

Петр Михалковский:
Ощущения, конечно, небезопасные. Ребенок вечером ходит в спортзал в школу заниматься, да и самому выйти тоже страшно. Волк зашел в середину деревни.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-13

Такие истории в 2020 году рассказывают в округе Нисимковичей повсеместно.

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Михаил Дегтерев никогда не был охотником, но на старости лет демонстрирует добытую енотовидную собаку. Скорее всего, животное болело бешенством.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-16

Пенсионер обезопасил деревню при помощи обычной жерди. Но с волком так не получится, а серый хищник захаживает сюда нередко даже средь бела дня.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-19

Михаил Дегтерев, житель деревни Гаек:
В субботу в двенадцать, начало первого, в день, шел к нам, сюда, по деревне.

Прямо по дороге?

Да, прямо по асфальту, где-то что-то вынюхивал сбоку. Я со двора вышел, крикнул. Он остановился, посмотрел и вбок прыгнул. Там бурьян такой, в бурьян этот и побежал.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-22

Собака у Михаила, кстати, тоже исчезла без следа. Местные власти в курсе событий. Еще бы: овчарку управделами сельсовета Елены Деревяшкиной тоже съели волки.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-25

Елена Деревяшкина, управляющая делами Нисимковичского сельсовета:
Пока мы вышли на улицу, слышно только рев собаки. Потому что собака кричала… прямо таким криком жалостным. Мы только слышали через дорогу: волки потащили ее в лес.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-28

Муж Елены – охотник. Но по закону расчехлять оружие в населенном пункте запрещено. Вилами же или топором со здоровым волком не справиться.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-31

Александр Добриян, корреспондент:
В деревнях Нисимковичского сельсовета собачьи будки пустеют одна за одной. Для волка это самая простая добыча: снять собаку с цепи для него то же самое, что человеку сходить в магазин за колбасой.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-34

Это еда, которая не убегает. Специалисты говорят: на собаках волки могут учить охоте свою молодежь, собаками же питаются и ослабленные особи. После обращения граждан охотники не первую неделю выслеживают хищников. 

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-37

Леонид Азерский, председатель Чечерской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:
Если начали в деревне есть собак, то – мы так считаем, и оно так и есть – это старые волки, которые уже не могут добыть в лесу. Мы активизировали охоты. Уже проводим где-то недели две охоты. Два дня назад на территории района был добыт один волк. Если бы снег выпал, было бы проще: мы провели бы обкладные флажками охоты, это были бы более добычливые охоты.

Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак-40

Осенью 2013-го по схожему сценарию события развивались в Брагинском районе. Вначале хищники съели там 18 собак, а когда самая легкая добыча закончилась, приступили к основному меню: в ход пошли куры, кролики и поросята. На местной ферме волки за ночь зарезали пять телят. Хищники чувствовали себя в деревне полными хозяевами, а люди боялись лишний раз выйти из дому. В Несимковичах надеются, что до такого не дойдет.

# Дикие животные # общество # Петр Михалковский # Михаил Дегтерев # Елена Деревяшкина # Александр Добриян # Леонид Азерский # Фотофакт

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