Заходят в деревню даже днём. В Чечерском районе волки растерзали уже 9 собак

Новости Беларуси. Жители Нисимковичей и соседних деревень Чечерского района на ночь прячут собак в сараях и гаражах – только так можно уберечь любимцев от безжалостных убийц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С начала осени волки похитили прямо из дворов уже девять домашних питомцев, причем некоторых буквально на глазах хозяев.

О волчьих атаках материал Александра Добрияна.

Вот. Предположительно этот след. Волк ходит по огороду Петра Михалковского уже несколько месяцев. В сентябре хищник забрал с собой двух его собак, Джека и Кору.

Петр Михалковский, житель деревни Бабичи:

Вышел – собаки нет. Бывало, что отцеплялся сам. Карабин закручен, и здесь, возле материалов моих, лежал кусочек ошейника собаки. То немногое, что осталось от Джека, Петр позже нашел в лесу за деревней.

Петр Михалковский:

Ощущения, конечно, небезопасные. Ребенок вечером ходит в спортзал в школу заниматься, да и самому выйти тоже страшно. Волк зашел в середину деревни.

Такие истории в 2020 году рассказывают в округе Нисимковичей повсеместно. «Пропадают телята, овечки». Чего боятся в деревне под Браславом? Михаил Дегтерев никогда не был охотником, но на старости лет демонстрирует добытую енотовидную собаку. Скорее всего, животное болело бешенством.

Пенсионер обезопасил деревню при помощи обычной жерди. Но с волком так не получится, а серый хищник захаживает сюда нередко даже средь бела дня.

Михаил Дегтерев, житель деревни Гаек:

В субботу в двенадцать, начало первого, в день, шел к нам, сюда, по деревне. Прямо по дороге? Да, прямо по асфальту, где-то что-то вынюхивал сбоку. Я со двора вышел, крикнул. Он остановился, посмотрел и вбок прыгнул. Там бурьян такой, в бурьян этот и побежал.

Собака у Михаила, кстати, тоже исчезла без следа. Местные власти в курсе событий. Еще бы: овчарку управделами сельсовета Елены Деревяшкиной тоже съели волки.

Елена Деревяшкина, управляющая делами Нисимковичского сельсовета:

Пока мы вышли на улицу, слышно только рев собаки. Потому что собака кричала… прямо таким криком жалостным. Мы только слышали через дорогу: волки потащили ее в лес.

Муж Елены – охотник. Но по закону расчехлять оружие в населенном пункте запрещено. Вилами же или топором со здоровым волком не справиться.

Александр Добриян, корреспондент:

В деревнях Нисимковичского сельсовета собачьи будки пустеют одна за одной. Для волка это самая простая добыча: снять собаку с цепи для него то же самое, что человеку сходить в магазин за колбасой.

Это еда, которая не убегает. Специалисты говорят: на собаках волки могут учить охоте свою молодежь, собаками же питаются и ослабленные особи. После обращения граждан охотники не первую неделю выслеживают хищников.

Леонид Азерский, председатель Чечерской районной организации Белорусского общества охотников и рыболовов:

Если начали в деревне есть собак, то – мы так считаем, и оно так и есть – это старые волки, которые уже не могут добыть в лесу. Мы активизировали охоты. Уже проводим где-то недели две охоты. Два дня назад на территории района был добыт один волк. Если бы снег выпал, было бы проще: мы провели бы обкладные флажками охоты, это были бы более добычливые охоты.