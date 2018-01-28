«Как попадаешь в сказку». Работники научной сферы с экскурсией посетили Дворец Независимости

Новости Беларуси. К празднику для работников научной сферы организовали экскурсию по Дворцу Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Гости побывали в залах, которые уже не раз становились центром знаковых политических событий – торжественных церемоний, переговоров международного формата, совещаний, встреч высокого уровня. Дворец Независимости по праву считается символом белорусской государственности. Здесь же подписываются важные для страны документы. У каждого зала – свое назначение. Увидеть воочию их на сей раз смогли десятки ученых.

Анастасия Боброва, заведующая отделом института экономики Национальной академии наук Беларуси:

Поражает таким масштабом. Как попадаешь в сказку: такое воодушевление сразу же, в душе хочется сразу что-то такое творческое создать. Бросается, как нам на экскурсии рассказывали, молодежный посыл. И картины молодежи представлены, и на фотографиях поддержка молодежи. Это очень радует нас как представителей непосредственно молодежи.

Андрей Гаврилюк, старший преподаватель Белорусского государственного технологического университета:

Отчасти это была какая-то неожиданность для нас, что предложили посетить Дворец Независимости. Антураж, впечатления, объемы, масштабы, конечно, не описать по-другому. Для меня было новостью, что используются в основном только белорусские материалы. И честно, белорусские предприятия сделали достаточно достойно и внешний вид, и облицовку, и внутреннюю отделку всего помещения.

Александр Кильчевский, главный ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси:

Мы решили, что надо отдать приоритет все-таки молодежи. Половина здесь присутствующих, вы заметили, это молодые ученые. Ну а половина – это уже зрелые ученые, которые, тем не менее, удостоены такой высокой чести. У нас был Год науки, план мероприятий, который мы успешно выполнили – более 60 различных знаковых событий. В конце года мы подвели итоги.