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Анастасия Шкурдай получила лицензию на Олимпийские игры в Париже

23 октября 2023 11:44
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Две медали выиграли белорусы в последний день этап Кубка мира по плаванию. На пьедестале оказались Анастасия Шкурдай и Алина Змушко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Анастасия Шкурдай получила лицензию на Олимпийские игры в Париже-1

Шкурдай показала второе время на дистанции 200 метров на спине. Кроме награды она стала обладательницей лицензии на Олимпийские игры в Париже. Во второй день она также выполнила квалификационный норматив на 100-метровке на спине, второй медалисткой стала Алина Змушко. У нее в активе бронза и билет на чемпионат мира.

# Плавание # общество # Анастасия Шкурдай # Алина Змушко # Фотофакт

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