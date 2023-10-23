Анастасия Шкурдай получила лицензию на Олимпийские игры в Париже

Две медали выиграли белорусы в последний день этап Кубка мира по плаванию. На пьедестале оказались Анастасия Шкурдай и Алина Змушко, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Шкурдай показала второе время на дистанции 200 метров на спине. Кроме награды она стала обладательницей лицензии на Олимпийские игры в Париже. Во второй день она также выполнила квалификационный норматив на 100-метровке на спине, второй медалисткой стала Алина Змушко. У нее в активе бронза и билет на чемпионат мира.