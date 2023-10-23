В Вооружённых Силах Беларуси началась демобилизация

Новости Беларуси. Прощание с армейскими буднями. В Вооруженных Силах Беларуси началось увольнение в запас солдат, которые выслужили установленный срок. В Гродно в 557-й инженерной бригаде ритуал прощания провели для 32 срочников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

От финальной строевой до награждения лучших ценными подарками и памятными сувенирами. Наиболее отличившегося бойца даже занесли в Книгу почета воинской части. Да и каждый солдат увезет домой не только впечатления и новые знакомства, но и багаж знаний по военно-учетным специальностям. За год-полтора службы эти парни возмужали и стали настоящими защитниками своей страны. А некоторые решили посвятить свою дальнейшую жизнь служению Родине.

Даниил Выдрич, водитель инженерно-саперного батальона 557-й инженерной бригады:

Каждому мужчине 100 процентов нужно отслужить в армии. Потому что она воспитывает патриотическое что-то в тебе. Все приобретенные здесь навыки считаю очень полезными, потому то нужно быть защитником своей Родины по факту, а не просто на словах.

Александр Нечаев, исполняющий обязанности заместителя командира 557-й инженерной бригады:

К сожалению, военно-политическая обстановка в нашем регионе, вокруг Республики Беларусь, также и в мире, социально-политическая, подтверждают то, что действительно армия остается тем самым рубежом, на который опирается любое государство по защите своего суверенитета и территориальной целостности.