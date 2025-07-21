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Французский город Ним введёт комендантский час из-за активизации наркогруппировок

21 июля 2025 06:28
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Франция погружается в криминальный хаос. Город Ним, расположенный на юге страны, с 21 июля объявляет комендантский час для лиц младше 16 лет. Причина – резкий рост преступности, связанной с деятельностью наркоторговцев, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французский город Ним введёт комендантский час из-за активизации наркогруппировок-2

Ограничение будет действовать в течение двух недель, но может быть продлено в случае необходимости. Одновременно с этим мэрия усилит полицейское присутствие на улицах. К таким радикальным мерам власти города подтолкнула череда перестрелок между бандами. Последний инцидент произошел на одной из главных площадей города. В результате перестрелки никто не пострадал. Однако днем ранее в пригороде было обнаружено частично обгоревшее тело 19-летнего парня, убитого из огнестрельного оружия. Следователи уверены, что это преступление напрямую связано с криминальной активностью последних недель.

# франция

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