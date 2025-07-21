Систему ОСАГО обсудили в Калининграде белорусские и российские парламентарии

Сэкономить время и финансы водителям. Систему ОСАГО, которая позволяет сделать это, обсудили в Калининграде белорусские и российские парламентарии. Депутаты Союзного государства рассмотрели реализацию программы, которая помогает часто пересекающим границу между Беларусью и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Система союзного автострахования была запущена в конце апреля 2025 года. Сложнее всего в самом начале оказалось привлечь профессиональных страховщиков к выработке единых правил, обязательных для автомобилистов и компаний с белорусской и российской стороны.