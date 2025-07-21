Систему ОСАГО обсудили в Калининграде белорусские и российские парламентарии

Сэкономить время и финансы водителям. Систему ОСАГО, которая позволяет сделать это, обсудили в Калининграде белорусские и российские парламентарии. Депутаты Союзного государства рассмотрели реализацию программы, которая помогает часто пересекающим границу между Беларусью и Россией, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Система союзного автострахования была запущена в конце апреля 2025 года. Сложнее всего в самом начале оказалось привлечь профессиональных страховщиков к выработке единых правил, обязательных для автомобилистов и компаний с белорусской и российской стороны.
Сергей Сивец, заместитель председателя Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту:
Мы видим, что по состоянию с 23 апреля на 30 июня текущего года уже заключено порядка 26 124 договоров союзной страховки. То есть за столь короткий достаточно период времени мы видим востребованность и активный интерес к этому виду союзного страхования со стороны граждан Российской Федерации и Республики Беларусь. Это говорит о том, что нормы прямого действия национальных законодательств и Российской Федерации, и Республики Беларусь начали свое действие, и они эффективны.
В рамках визита союзных парламентариев в Калининградскую область состоялись возложение цветов к памятнику 1200 гвардейцам в Калининграде и встреча депутатов с руководством региона.