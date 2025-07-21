В Пакистане количество погибших из-за сильнейших наводнений достигло 200 человек

В Пакистане количество погибших из-за сильнейших сезонных муссонных дождей и наводнений достигло 200 человек. Около 600 получили серьезные ранения, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более половины жертв зафиксировано в Пенджабе. Сообщается, что люди погибают под обвалами собственных домов от внезапных наводнений, а также поражений электрическим током. Инфраструктура в пострадавших регионах разрушена полностью. Многочисленные дороги, жилые дома и госучреждения стали непригодны для использования. Власти ввели режим ЧП в пострадавших районах. Проводятся операции по оказанию помощи и эвакуации граждан.