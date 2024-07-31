В Академии наук рассказали, как аномальная жара и проливные дожди повлияли на белорусский урожай

Аномальная жара в середине июля, а следом и проливные дожди негативно повлияли на урожай, это констатировали в Национальной академии наук Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего пострадали зерновые культуры. Температурные рекорды истощили запасы продуктивной влаги в пахотном слое, что не дало зерну своевременно сформироваться. По оценке специалистов, в таких экстремальных условиях валовой сбор сократился в среднем на три центнера с гектара. Меньше всего потери ощутимы в западных и центральных регионах страны.

Эрома Урбан, первый заместитель генерального директора Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию:

Вот эти явления в меньшей степени отразились на озимом рапсе. В это время, когда шла тропическая жара, по сути дела, жара завершила стадию налива стручков, маслосемян. Поэтому в этом году у нас получился рекордный валовый сбор маслосемян рапса – уже намолотили более одного миллиона тонн. И урожайность на 2-3 центнера плюсует по отношению к предыдущему году.