Американка намерена до сентября на лодке пересечь Тихий океан

Новости США. На лодке через Тихий океан. Американка 29-ти лет намерена стать первой женщиной, которая в одиночку пересекла океан таким способом. Соня Баумштейн планирует грести по 14-16 часов в день, чтобы преодолеть по волнам более 9,5 тысяч километров.

Путешествие от берегов Японии до Сан-Франциско, если позволит погода, спортсменка планирует завершить в сентябре. Для этого специально изготовлена лодка. Она около 7 метров в длину и весит 300 килограммов. На ней нет ни мотора, ни паруса, а только отважная женщина с веслом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.