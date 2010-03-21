Американец установил новый мировой рекорд по печатанию на клавиатуре

Победителем неофициального чемпионата по скоростному печатанию на механической клавиатуре для компьютера стал житель города Итака (штат Нью-Йорк) Шон Врона.

Ему удалось за одну минуту набрать 163 слова. Официальный мировой рекорд составляет 158 слов в минуту, свидетельствует архив Книги рекордов Гиннесса.

Специальный чемпионат проводился на этой неделе в режиме онлайн в социальной сети Facebook. В полуфинал вышли шестеро человек, из которых в финал прорвались Врона и Нат Боуэн из города Нью-Йорк. Финал состоял из двух этапов. В первом Врона легко победил.

Второй этап был значительно сложнее первого. Перед участниками была поставлена задача воспроизвести смесь невразумительных фраз и трудного кода, для набора которого требовалось сделать массу команд на клавиатуре. Врона и здесь опередил соперника — 125 против 72 слов в минуту, передает NEWSru.com.

Победителю соревнования вручен денежный приз в размере 2 тыс. долларов. На вопрос, болят ли пальцы после соревнования, Врона пожал плечами и ответил, что с пальцами «все в порядке, зато в запястьях чувствуется что-то не то».

Особенностью чемпионата является основной инструмент участников - механическая клавиатура, на клавишах которой отсутствуют буквы и символы, поэтому набор осуществляется вслепую. Такой тип клавиатуры создан для специалистов, которым приходится печатать тексты на нескольких языках. Наличие нескольких разных символов на одной клавише затрудняет работу.