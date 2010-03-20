Владельцы 72 элитных квартир в Гомеле уже два месяца добиваются, чтобы им включили свет, дали воду и пустили газ

Пока же строители пускают только пыль в глаза. О недочётах в своём новом жилище гомельчане написали целый роман на полсотни страниц.

Развести огонь семейного очага в таких романтических условиях из 72 владельцев квартир решились всего две семьи.

Олеся Кравцова, жительница дома:

Всего 15 градусов тепла. Горячей воды нет, хотя по документам она уже две недели назад должна была быть. Газа нет.

В спартанских условиях многодетная семья проживает вот уже несколько месяцев. Ключи получили ещё в начале года.

Брак в доме — на уровне нарушений проектной документации. Например, расстояние от газового счётчика до электрической розетки должно быть не менее полуметра. Строители норму не выдержали, и поэтому газ в доме до сих пор не появился. Правда, ошибку уже устранили — розетки просто решили убрать. А вот от люстры в прихожей пришлось отказаться в пользу ведра. Вода, скопившаяся в перекрытиях, сейчас разрушает внутреннюю отделку.

Генподрядчик свои ошибки не отрицал, мол виноваты, исправим. Но вот уже март перевалил за середину, а работа над ошибками не сделана до сих пор.

Вячеслав Харитонов и.о. начальника Строительного управления №43 строительно-монтажного треста № 27 (Гомель):

Дом 4-го квартала всегда давался тяжело — декабрь, в декабре мы его и сдали. К сожалению.

Дом, полный недоделок, ввели под бой новогодних курантов 31 декабря. И отрапортовались на всех уровнях.

Александр Сайков, председатель Товарищества собственников «Улица Мазурова 117б»:

Из документов, которые мы передали на УКС, составили 42 листа формата А4. Мы не получили ни одного письма ни от одной контролирующей или другой инстанции, которая дала бы нам какой-то ответ.

Это в столице элитное жильё подразумевает комплексную застройку по принципу «город в городе», с развитой инфраструктурой снаружи и индивидуальной планировкой внутри. В Гомеле же термин «элитное» чаще всего означает, что дом построят не панельный, а кирпичный. Да цена тысяч на 600 рублей за квадратный метр выше.

К сожалению, дом №117б по улице Мазурова — не единственный в чёрном списке элитного брака. Звонков и жалоб на такое строительство десятки. Изменится ли что-нибудь в нынешний год качества? Вопрос риторический.