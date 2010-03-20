В Бресте развернулась погоня по всем законам детективного жанра

Брестская милиция показала готовность защищать и спокойствие граждан, и их финансовый покой.

Нападение на обменный пункт в Бресте. Неизвестные решили украсть большую сумму денег средь бела дня, прямо у всех на глазах. Девушка-кассир собиралась на обед. В это время в помещение обменника ворвались грабители в масках. Они забрали всю выручку и попытались скрыться с места преступления. Задержать их нужно в считанные минуты. Погоню ведет наряд патрульно-постовой службы. Объявлен план-перехват.

Именно такую схему задержания условных грабителей по условной легенде отработали сегодня спецподразделения МВД. Нападения на обменные пункты и банкоматы участились по всей стране. И схемы ограблений с каждым разом становятся все более изощренными. О безопасности электронных терминалов и обменных пунктов должны заботиться банки-владельцы. Но в силах милиции оперативно задержать преступника.

Вячеслав Максимук, командир полка патрульно-постовой службы милиции УВД Бреста:

Постарались разложить по полкам как действия первого отряда — что они должны делать по прибытии на место преступления, как действовать, какие сведения собираются, передаются. И кульминационный момент: если установлено, где, как и на чём передвигаются преступники — порядок действий по их задержанию, изъятию и пресечению противоправной деятельности.

Детектив, пока по вымышленному сценарию, собрал немало зрителей. Среди них и те, кого охраняют, и те, кто охраняет. Для последних подобные учения имеют стратегическое значение. Ведь именно от оперативности сотрудников МВД зависит, насколько быстро грабители будут наказаны.

После нападения на условный обменный пункт мы успели отсчитать ровно 3 минуты, и боевик закончился так, как и должен был закончиться — хэппи-эндом. Сегодня с условным противником милиционеры справились. Но детективные сюжеты в реальной жизни сложнее, а преступники коварнее.