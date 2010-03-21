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В Вашингтоне тысячи человек вышли на антивоенную демонстрацию

21 марта 2010 13:06
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Тысячи людей вышли в субботу на улицы Вашингтона на демонстрацию, приуроченную к годовщине вторжения в Ирак натовской коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами.

Манифестанты, осуждающие политику президента США Барака Обамы, пронесли на руках гробы, обернутые в иракские, афганские и палестинские флаги. Люди требовали вывода войск из Ирака и Афганистана, сообщает NEWSru.com.

Полиция задержала по крайней мере семь человек. «Арестуйте этого военного преступника», — кричал в рупор и показывал в сторону Белого дома один из задержанных. Других демонстрантов задержали, когда они легли рядом с бутафорными гробами на тротуаре у забора Белого дома.

Как отмечает ВВС, участники акции обвинили Обаму в продолжении политического курса Джорджа Буша и невыполнении данных им обещаний вывести войска из Ирака и закрыть тюрьму в Гуантанамо.

# общество

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