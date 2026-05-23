Алжир может стать хабом для продвижения белорусских товаров в Африке
Алжир становится новой точкой опоры Минска на жарком континенте и закономерным продолжением нашей геополитической стратегии в Африке. А в ней, в этой самой стратегии, безусловно, важна политическая воля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
И она была четко сформулирована в декабре минувшего года в ходе большой зарубежной командировки нашего Президента, одной из локаций которой как раз стал Алжир.
Ворота открыты – только заходи. Что ждет белорусов в Алжире? Итоги визита Лукашенко подвели здесь.
Именно в столице этого североафриканского государства тогда состоялись переговоры лидеров двух стран. В тот же день мы подписали дорожную карту или, иными словами, обозначили вектор, по которому будем двигаться совместно.
При этом совместно обозначили и экономическую планку. Товарооборот в полмиллиарда долларов – такова задача-минимум на двухлетнем треке. Где можем прирасти? Да, основа алжирского хозяйства, конечно, углеводороды, но сегодня страна делает ставку на интенсификацию агропромышленного комплекса, и здесь белорусский сельскохозяйственный бэкграунд, безусловно, кстати.
К тому же, учитывая особое геополитическое положение Алжира, эта страна может стать своеобразным хабом для продвижения белорусских товаров и услуг вглубь Африканского континента, и определенное видение этой стратегии уже есть. Но гораздо важнее (а именно поэтому и есть та самая политическая воля) то, что и Беларусь, и Алжир одинаково или по весьма схожим принципам смотрят на все мировые процессы.
Мы – государства-единомышленники. И именно на этом принципе геополитического единомыслия, очевидно, построена вся белорусская стратегия в Африке. Мы пришли сюда не «с фигой в кармане» или «взглядом свысока». Мы пришли сюда, чтобы говорить на равных и получать реальные и обоюдные дивиденды от сотрудничества.
Лукашенко встретится с Президентом Зимбабве – чего ждать от переговоров на высшем уровне, отвечаем здесь.
«Будущее за Африкой, и Беларусь идет на этот континент с миром», – вспомним эти слова Александра Лукашенко на встрече с Эммерсоном Мнангагвой. И именно сотрудничество с Зимбабве стало своеобразным новым стандартом нашей работы на жарком континенте.
Сегодня Минск и Хараре видят четкие перспективы и в промышленной кооперации, и в сельском хозяйстве, и в медицине. А такой опыт можно и нужно масштабировать на другие страны Африки. И в этом смысле Беларусь в очень важном и перспективном мировом тренде. Сегодня африканскую стратегию выстраивают многие страны, в том числе и крупнейшие игроки.
Так, Китай с 1 мая обнулил пошлины на товары из 53 стран континента, фактически распахнув двери своего полуторамиллиардного рынка для африканского импорта. Добавим сюда колоссальные объемы китайских инвестиций в Африке: 6 тысяч километров железных дорог, столько же автомобильных, 20 портов – все это Пекин построил здесь за каких-то 10 лет.
Всерьез закрепился в Африке и наш союзный партнер. К 30-миллиардной планке в долларовом эквиваленте приближается объем товарооборота России с государствами Африканского континента, демонстрируя устойчивую тенденцию к росту. При этом доля взаиморасчетов в рублях уже составила 84 %. А на предстоящую осень Москва планирует масштабный саммит «Россия – Африка», уже третий в новейшей истории.
В общем, мировая битва за этот перспективный континент продолжается. И выиграет в ней не сильнейший в колониальном понимании Запада, а геополитически и экономически честнейший – тот, кто видит в Африке взаимные перспективы и готов говорить с ней на равных.