Алжир может стать хабом для продвижения белорусских товаров в Африке

Алжир становится новой точкой опоры Минска на жарком континенте и закономерным продолжением нашей геополитической стратегии в Африке. А в ней, в этой самой стратегии, безусловно, важна политическая воля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. И она была четко сформулирована в декабре минувшего года в ходе большой зарубежной командировки нашего Президента, одной из локаций которой как раз стал Алжир. Ворота открыты – только заходи. Что ждет белорусов в Алжире? Итоги визита Лукашенко подвели здесь.

Именно в столице этого североафриканского государства тогда состоялись переговоры лидеров двух стран. В тот же день мы подписали дорожную карту или, иными словами, обозначили вектор, по которому будем двигаться совместно. При этом совместно обозначили и экономическую планку. Товарооборот в полмиллиарда долларов – такова задача-минимум на двухлетнем треке. Где можем прирасти? Да, основа алжирского хозяйства, конечно, углеводороды, но сегодня страна делает ставку на интенсификацию агропромышленного комплекса, и здесь белорусский сельскохозяйственный бэкграунд, безусловно, кстати. К тому же, учитывая особое геополитическое положение Алжира, эта страна может стать своеобразным хабом для продвижения белорусских товаров и услуг вглубь Африканского континента, и определенное видение этой стратегии уже есть. Но гораздо важнее (а именно поэтому и есть та самая политическая воля) то, что и Беларусь, и Алжир одинаково или по весьма схожим принципам смотрят на все мировые процессы. Мы – государства-единомышленники. И именно на этом принципе геополитического единомыслия, очевидно, построена вся белорусская стратегия в Африке. Мы пришли сюда не «с фигой в кармане» или «взглядом свысока». Мы пришли сюда, чтобы говорить на равных и получать реальные и обоюдные дивиденды от сотрудничества. Лукашенко встретится с Президентом Зимбабве – чего ждать от переговоров на высшем уровне, отвечаем здесь.