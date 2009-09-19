А.Лукашенко поручил проверить состояние прошлых столиц «Дожынок»

Александр Лукашенко осмотрел новую ледовую арену, гостиницу, построенные в Кобрине к республиканскому фестивалю тружеников села. Президента проинформировали, что во время подготовки города к «Дожынкам» отремонтировано, модернизировано 410 объектов.

Проложены инженерные сети, благоустроена набережная реки Мухавец, возведен аквапарк с водогрязелечебницей. На эти цели было затрачено более Br420 млрд.

Говоря о Кобрине, глава государства выразил мнение, что город можно было привести в порядок и до «Дожынок».

- Каждый год надо делать в плане благоустройства по мелочи. А вы ждете, пока кто-то приедет и что-то начнет делать за вас, - заметил он. - Мы показали, как надо благоустраивать города, а дальше вы должны каждый год добавлять сами: благоустраивать дороги, жилые дома. Но главное - содержать в порядке то, что было сделано к «Дожынкам.



В связи с этим Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил Комитету госконтроля и Администрации главы государства проверить состояние городов, принимавших республиканский фестиваль-ярмарку «Дожынки» в минувших годах.