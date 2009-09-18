Масштабные учения проходят в Беларуси уже девятый год подряд. В этом году избран исключительно оборонительный характер маневров. Учебные военные действия этого года уже сравнивают с советским «Западом-81».

- Командование «Запад» осуществляет управление не только региональной группировкой войск, но и взаимодействующими войсками, то есть, космическими силами, балтийским флотом и так далее. Система управления разнородными силами, особенно когда они принадлежат разным государствам, – это сложнейший элемент на всех учениях, - рассказал Леонид Мальцев, министр обороны Республики Беларусь.

Более 6 тысяч российских военных принимают участие в маневрах. Это в три раза больше, чем на «Щите союза-2006». Танки и другая техника уже выходят на позиции. На Барановичский аэродром прибыла и группа российских истребителей СУ-27.

Учение перешло в разряд оперативно-стратегического. В нем принимают участие впервые созданные коллективные силы оперативного реагирования.

- С созданием объединенной системы противовоздушной обороны СНГ задача по прикрытию объектов, городов, населения будет успешно выполнена, - Сергей Разыграев, заместитель главнокомандующего военно-воздушными силами и ПВО Российской Федерации

Работа кипит в штабах. Здесь полным ходом идет планирование оборонительной операции. Свыше двухсот танков, более четырехсот бронированных машин и сто боевых самолетов в действии можно будет увидеть уже через пять дней.

Проверку учебным боем пройдет техника как белорусская, так и совместного с Россией производства. По результатам стрельб можно будет судить уже о будущем, перспективном облике союзных вооруженных сил.