Минск 18 сентября

«Столичные подробности» готовы рассказать о том, что происходило сегодня рядом с вами, но, возможно, осталось незамеченным.

ВЫСШИЙ БАЛЛ ПО ДЕСЯТИБАЛЬНОЙ ШКАЛЕ

Такую оценку сегодня поставило руководство города школам Минска. Чиновники посетители школы во всех девяти районах столицы. На готовность проверяли всё: от учебных классов до столовых. Чем удивили делегацию столичные альма-матер? Подробности впечатлений знает Валентина Железная.

КАКОЙ БУДЕТ СТОЛИЦА ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ?

ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРОДУ

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

Время надежд на улице Надеждинской.

В планах перестройки – оборудованная стоянка, современная детская площадка, живописный сквер, новые тротуары и проезжая часть, в два раза больше прежней.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

Крещенские морозы минчанам уж точно будут не страшны.

Альпинисты устроили столичным домам тепловую реабилитацию. В списке технических процедур–только современные технологии.

СОВЕТСКИЙ РАЙОН

Была живая зелёная оранжерея – получился пустырь

Судьбу старых насаждений пришлось решать коммунальщикам. Экстренный ремонт теплотрассы на Сурганова заставил сровнять с землёй часть миниатюрного сквера. Под нож пошли и стойкие старожилы.

НЕЛЬЗЯ БУДЕТ ПРОКАТИТЬСЯ НА 49-ОМ ТРОЛЛЕЙБУСЕ

С 19 сентября по выходным. Объясняется это тем, что в субботу и воскресенье количество желающих воспользоваться этим маршрутом резко сокращается.

ПО ДЕЛАМ И НАГРАДА

10 зодчих столицы сегодня наградили памятными медалями имени Георгия Заборского. Здание Аэропорта Минск-1, Суворовское училище и обелиск на площади Победы – дело карандаша Георгия Владимировича. Кстати, именно в этом году исполняется 100 лет со дня рождения народного архитектора.

К этой дате было приурочено и открытие выставки. Послевоенный Минск и архитектурные ансамбли, которые уже давно стали историческими памятниками, запечатлены на цветных и чёрно-белых фото. Бронзовыми медалями, изготовленными по эскизам финского скульптора, были награждены не только архитекторы, но и вдова Георгия Заборского.



БАБЬЕ ЛЕТО В РАЗГАРЕ!

Золотая осень. В выходные дни можно смело выбираться на природу. Погода будет благосклонна. Художникам самое время рисовать этюды. О погоде в стихах нам расскажет специалист по прогнозам Дмитрий Рябов.

ИСТОРИЯ

В 1911 году газета “Минский голос” написала о пожаре, произошедшем в ночь на 18-е сентября на углу Татарской и Замковой улиц. Зарево виднелось по всему городу!