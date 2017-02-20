Альпинист Вадим Фролов: посвящаю свое восхождение на вершину Антарктиды 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Новости Беларуси. Герой нашего следующего сюжета прибыл на свою малую родину впервые после нашумевшего покорения самого дальнего от цивилизации пика земли – массива Винсон в Антарктиде. Альпинист Вадим Фролов стал первым белорусом, который поднял белорусский флаг на труднодоступной вершине, а это без малого 5 тысяч метров над уровнем моря, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вадим Фролов, альпинист:

Антарктида – очень красивый прекрасный континент, но тяжелый. Воздуха процентов на 40 меньше и сам континент выше уже на 2000 метров, что непривычно было.

Пожалуй, здесь, в Гродно, и началась история большого восхождения белоруса. С настоятелем Коложской церкви Вадим Фролов знаком много лет. Альпинист помогает храму, подарил икону Воскресения Христова. Из Москвы приезжает к священнику за благословением, особенно когда многое поставлено на карту.

Протоиерей Александр Болонников, настоятель Свято-Борисо-Глебской Коложской церкви:

Для нас это очень радостно и отрадно, что именно наш прихожанин, укрепляемый верой Христовой покоряет такие сложные, сверхсложные вершины. Дай Бог, чтобы это содействовало ему в покорении и вершин собственного сердца.

Вадим Фролов взял с собой икону Николая Чудотворца и поясок Богородицы из Афона. А затем – опасная экспедиция и дорога, длиной в 20 тысяч километров с четырьмя пересадками. Суровый континент встречал морозом в минус 20, на вершине и вовсе минус 45. Штормовой ветер, трещины во льду, глубиной до одного километра и завораживающая вечная мерзлота. Не зря говорят, что легче в Космос полететь, чем добраться до пика массива Винсон.

Среди участников экспедиции были пятеро россиян, двое поляков, француз и белорус Вадим, который и совершил для своей страны исторический подъем в 4 тысячи 892 метра.

Вадим Фролов:

В час 35 зашли на высочайшую вершину Антарктиды 5 января.

Сейчас, вернувшись на Родину, альпинист твердо решил, чему он посвятит свой триумф.

Вадим Фролов:

Я посвящаю свое восхождение на вершину Антарктиды 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Почти месяц после Антарктиды ушел на восстановление организма от перегрузок. Вадим возобновил тренировки по 6 раз в неделю. А на днях вновь уезжает на подготовку в Крым.

Галина Буро, СТВ:

В планах у отважного альпиниста очередная дальняя дорога. Куда – пока секрет. Он сам об этом расскажет на вершине покоренной горы с белорусским флагом в руках.