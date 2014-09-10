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Аллею из ив высадили 10 сентября на проспекте Победителей

10 сентября 2014 18:34
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Новости Беларуси. Аллею из ив высадили 10 сентября на проспекте Победителей. Число деревьев — 45 — не случайно. Столько лет исполнилось Центральному району Минска.

Деревья высаживали представители местной администрации, депутаты, ветераны и молодёжь. Рядом с аллеей установили памятный знак. Праздничные мероприятия продолжатся и 11 сентября . Днем назовут имена лучших тружеников Центрального района, а вечером во Дворце культуры ветеранов состоится праздничный концерт, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # Праздничные даты # Олег Поскробко

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