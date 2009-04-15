Алле Пугачевой — 60!

Этот день пока не включили в список государственных праздников России, но, учитывая статус певицы, не исключено. В одном из своих ранних и уже вечных хитов, она словами Наума Гребнева, фактически, предсказала всю свою долгую творческую судьбу. Хотя когда-то очень давно ее пытались назвать исполнительницей одной песни.



Ее назвали «живой легендой» еще в прошлом веке, а творчество разделили на периоды: «зацеписнкий», «паулсовский», «николаевский» - по именам композиторов, которые лепили образ Примадонны. Она не скрывает ничего о своей личной жизни и давно превратила ее в одно большое шоу. В 16 лет Пугачева впервые вышла на профессиональную сцену с песней "Робот". А в 26 лет на фестивале в Болгарии исполнила и первый суперхит "Арлекино", став при этом певицей "номер один" всерьез и на долго.



С тех пор она «бренд». Кстати, Беларусь Алла никогда стороной не объезжала. Поэтому Минск — обязательный пункт ее прощального и исповедального тура. А этим вечером Алла Борисовна принимает подарки в Москве на специальном шоу. Среди них торт с миллионом алых роз.



С юбилеем народную артистку СССР поздравил Президент Беларуси. Александр Лукашенко отметил неповторимый голос, высочайшее мастерство и женское обаяние Аллы Пугачевой.