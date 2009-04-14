Столичная Госавтоинспекция по просьбе корреспондентов СТВ составила список самых аварийноопасных точек Минска

На двухмиллионный город оказалось почти два десятка мест повышенный концентрации дорожно-транспортных происшествий.

Сейчас это улица Карла Маркса, в начале же двадцатого века – Подгорная. Именно здесь почти 103 года назад произошла первая столичная автокатастрофа. Мещанин Иван Федоров занялся извозом. В день дебюта он пустил свой шестиместный «Мерседес» полным ходом, но тормоза не выдержали, машина потеряла управление и примерно здесь врезалась в телеграфный столб.

После случая столетней давности еще несколько лет столица не слышала рева моторов. В наши же дни автооборот Минска ежегодно увеличивается минимум на 40 тысяч машин. А, следовательно, конкуренция за полосу движения возрастает. Перекресток улицы Кальварийской и Гусовского стал для сотрудников ГАИ почти бермудским треугольником.

С разбежкой в несколько дней на одном и том же месте происходит 2 ДТП. И это не простое дежавю. В прошлом году топографический анализ показал - в столице около 70 мест концентрации аварий, в этом же году уже обнаружено 18 опасных зон. Как правило, это и есть те самые дорожные участки, где сила магнетизма мощнее теории вероятности.

В рейтинге самых популярных причин автостолкновений – превышение скорости, несоблюдение дистанции и бокового интервала, погодный фактор и простая невнимательность. Хотя зачастую автоконфликт «водитель» - «пешеход» порождает дорожный абсурд: нехватка светофоров, оборудованных переходов и знаков. Но эти пробелы по мере возможности восполняются. К примеру, недавно в ГАИ придумали альтернативное решение. Теперь прохожих будут выводить из сумрака светом, чтобы по ту сторону лобового стекла они были еще заметней.



- Ставятся датчики, которые реагируют на движение и при подходе к пешеходному переходу, он будет освещаться прожекторами направленного действия, - рассказал корреспонденту СТВ Сергей ТУРКИН, временно исполняющий обязанности начальника УГАИ Советского района.

Таксисты лучше всех знают где, как срезать, какая дорога наиболее подходящая и каких путей лучше опасаться.

В движение коррективы вносят и дорожные перспективы. К примеру, реконструкция улицы Богдановича парализовала сразу на несколько кварталов. Это как раз тот случай, когда благое дело провоцирует нарушения. Вереницы автомобилей простаивают в очередях, места для маневров мало, потому риск зацепить крыло соседа по пробке возрастает. Ну, а где станет на аварийку две машины, там сотни следующих за ними.

Водителей же хотелось бы попросить быть внимательнее, соблюдать дистанцию и не пытаться сэкономить несколько секунд своего времени, рискуя попасть в ДТП при этом.