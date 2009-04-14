Поставлена точка в расследовании дела об убийстве «пуховичского поджигателя»

Сегодня Гомельский областной суд вынес приговор 4 жителям деревни Пуховичи Житковичского района.

Сергей Алиферович и Игорь Макаревич приговорены соответственно к 5 и 3 годам заключения в колонии усиленного режима. Еще двое подсудимых будут отбывать наказание вне мест лишения свободы. Напомним, что 31 декабря 2008 года на Полесье был обнаружен труп ранее неоднократно судимого, в том числе и за поджоги, местного жителя. Было установлено, что ему было нанесено несколько смертельных ударов обухом топора по голове, потом труп был подожжен.

Несмотря на неоднозначность, дело об убийстве «пуховичского поджигателя», можно назвать показательным. Все сроки и процедуры, начиная от предварительного следствия до приговора, соблюдены. Громкое дело вызвало большой резонанс. И вот долгожданная развязка наступила.

Судья читает приговор: "Назначить Алиферовичу 5 лет лишения свободы в колонии усиленного режима. Макаревичу - 3 года".

Еще двое подсудимых будут отбывать наказание вне мест лишения свободы. А родственникам погибшего виновные выплатят компенсацию: 8 миллионов рублей. Убийство группой лиц по предварительному сговору. За такое преступление законом предусмотрено наказание вплоть до высшей меры. Однако суд учёл непростые обстоятельства дела.

Это дело не из рядовых. Убитый Николай Макаревич не один год терроризировал целую деревню. Свои показания в защиту «народных мстителей» в суде дали более тридцати односельчан. По их мнению, самосуд был единственным выходом в сложившейся ситуации, и с приговором они не согласны.

Нет окончательной позиции по приговору и у обвинения. Ещё вчера прокурор требовал для двух подсудимых 14 лет лишения свободы. Еще двоих изначально обвиняли в пособничестве убийству, сегодня же они признаны виновными в том, что не сообщили о преступлении.

Почему милиция не защитила сельчан от уголовника? По этому факту еще предстоит провести служебные проверки. На этом настаивает суд. На обжалование приговора у сторон есть законные 10 суток. Но какое бы продолжение ни получило дело об убийстве «Пуховичского поджигателя», оно уже вошло в историю белорусского правосудия. И не только относительно мягким наказанием, но и выводом для тех, кто обязан охранять правопорядок. Каждый, все-таки, должен заниматься своим делом.

