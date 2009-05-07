Алла Пугачева: Во мне больше белорусского, чем украин.. ой…тьфу.. уральского (ФОТО)

Из специального «звёздного» вагона фирменного поезда «Москва-Минск» певица спустилась на перрон в сопровождениии Макима Галкина.

Сегодня вечером Алла Пугачёва даст свой единственный концерт в рамках прощального гастрольного тура. Женщина, которая поёт, на сцене Минского Дворца спорта исполнит легендарные хиты. Зрителя ожидает настоящеее театральное шоу. Турне под названием «От апреля до апреля» с программой «Сны о любви» охватит страны СНГ, а также США и Германию.

Что-то такое родное, что-то такое близкое. Сейчас только недавно сказала, что во мне больше белорусского, чем уральского. Появится ли Алла Пугачёва в белорусском ФМ-диапазоне? Мне бы очень хотелось, потому что это такая связующая нить между нами и очень такая дружелюбная, добрая. То, чего очень не хватает в наши дни, - рассказала Алла ПУГАЧЕВА.