В Кобринском районе стадо быков держит в страхе всю деревню (ФОТО)

Животные топчут огороды и поля сельхозпредприятия. Родители боятся отпускать детей одних в школу.

Два десятка животных принадлежат местной жительнице. Наладив такой доходный бизнес, она не позаботилась о безопасности дела. Жители уже исключили из своего гардероба красные вещи. Найти управу на хозяйку быков пока не удается.

Стадо быков стало яблоком раздора целой деревни. Сейчас они мирно пасутся на пастбище. Однако, подойти к быкам вряд ли кто-то отважится. Весит животное более 700 килограмм.

У Любови Павловны любовь к крупным животным особая. На подворье два десятка габаритных рогатых. А это не только ценное мясо, шкура, рога, да копыта, но и головная боль для всей округи.

Бык, с незамысловатым прозвищем Жучок, на самом деле в душе кроткий ягненок, – настаивает хозяйка. Правда, для её соседа Павла Воробья он, скорее, неприступная крепость. В его владениях Жучок – гость частый, но незваный. Да и собственную буренку жалко – не для того, роза расцвела.

Взять быков на рога отчаялись не только сельчане. Жучок с компанией частые гости на полях местного хозяйства: здесь рацион куда богаче. Да и почти бескрайние просторы явно будоражат головы молодых бычков.

– Стадо не управляемое наносит ущерб и местным жителям и так же хозяйства уже на протяжении трёх лет. Бродят по посевам хозяйства и наносят ущерб, – рассказал телеканалу СТВ председатель ОАО «Онисковичи» Валерий БОРИСЮК.

Любовь Павловна, в прошлом учитель немецкого, найти общий язык с сельчанами не может. Ведь школьную карьеру она сменила пусть и на опасный, но беспроигрышный бизнес. За своими быками, она как за каменной... нет, скорее, золотой стеной.

– У моего деда было много скота. Дед мой был старательный человек. Быки по 5 тысяч килограмм. Конечно, если быки больше за тонну, то уже по цене коровы, – рассказал хозяйка быков Любовь МЕХТА.

Цена такого бизнеса – спокойная жизнь целой деревни. Здесь уже давно не носят красного – от греха подальше, а бычий двор обходят стороной. Местные власти тоже разводят руками: от такого лома у них нет приема.

– Пошли обращения, создавались комиссии по данному вопросу, милиция подключалась. Хозяйка на контакт не идет, она уверила, что только она права. Надо, чтобы этих бычков лишить её, а лишит только суд, – объяснил председатель Онисковичского сельисполкома Владимир ДРОЗДОВ.

Суд по бычьему вопросу назначен на конец мая. Для всей округи – это последняя надежда. Сельчане рассчитывают, что Год быка закончится для них раньше срока.

Анастасия Корниенко, Андрей Щерба, телекомпания «СТВ», Кобринский район, Брестская область.