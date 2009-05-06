ОБСЕ отмечает ряд успехов нашей страны в области совершенствования законодательства о СМИ

На белорусский информационный форум приехали журналисты со всей Беларуси и России, стран СНГ и Европы.

Сегодня СМИ в Беларуси – один из развивающихся сегментов. В республике их зарегистрировано более тысячи трёхсот. В минувшем году общий разовый тираж печатных СМИ был 14 миллионов экземпляров. Транслируются девять телеканалов, работают более ста тридцати кабельных операторов, 30 ФМ-станций. Национальное телевидение переходит в цифровой формат.

Национальная библиотека сегодня превратилась в масштабный пресс-центр Беларуси, стран СНГ и Европы. Здесь в четвертый раз проходит информационный форум. И если в прошлом году интеллектуальные дебаты прошли с политической подоплекой, то в этом – исключительно с экономической. Мировой финансовый кризис – как эту тему подавать в СМИ? Как, исключая гонки за жареными фактами, сохранить объективное восприятие действительности и рациональный анализ трудностей? На эти вопросы искали ответы журналисты из 10 стран.

В спорах рождается истина – похоже, форум охватывает самые актуальные темы человечества. Первый день был разбит на четыре блока. Темы самые разные: от СМИ и рыночных инструментов развития и честности журналиста в эпоху перемен до креативных усилий медиасферы как выход из экономического кризиса. Состав участников позволил завести весьма интересные разговоры. Зарубежные эксперты отметили, что, средства массовой информации могут сыграть очень важную роль в преодолении последствий глобального финансового экономического кризиса.

– Мне очень приятно видеть, что вашему государству удалось получить кредит от международного валютного фонда и от других финансовых учреждений, чтобы обеспечить переход в другую экономическую эпоху и ответить этому вызову – международному финансовому кризису, который коснулся всех, – сказал Глава офиса ОБСЕ в Минске, Посол Ханс-Йохен ШМИДТ.

Коллеги дали оценку и белорусским журналистам в подаче информации о глобальном кризисе.

– Белорусские СМИ на этом фоне… Я утром почитал газеты, я не могу быть экспертом, но вполне нормально. Говорят, что да, есть проблемы, но, почитав газеты, не хочется пойти топиться. С другой стороны, понятно, что есть проблемы. Мне кажется, что это ближе к золотой середине, нежели то, что мы сейчас переживаем в России, – отметил председатель попечительского совета Института проблем глобализации России Михаил ДЕЛЯГИН.

Организаторы форума дали возможность всем смело высказать свою позицию как профессиональную, так и политическую. Но больше все-таки говорили об экономике.

– Белорусская модель экономики – очень успешная, – считает преподаватель Парижского университета, корреспондент французской газеты «Бастиль Републик Натионс» Даниэль ФОЛЛЕТ. – Переход к новой стадии ваша страна прошла без коррупции и без кризиса. В стране поддерживается низкий уровень безработицы, работают все социальные службы. Весь мир должен понимать, что белорусская экономическая модель очень интересна.

Журналисты имеют невероятную силу и влияние. Это слово. И если оно гласит о мире, тогда приходит мир, а если о негативе, то приходит негатив. Миром правят идеи – эту мысль поддерживают все медиатворцы.

Александра Кулакова, Андрей Дук, телекомпания СТВ.