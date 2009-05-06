Жители города Скидель задыхаются от запаха сточных вод местной фермы

Несанкционированный отстойник находится рядом с жилыми домами. Чтобы решить проблему с душком горожане отправились к городскому руководству…

Пенсионерка Галина Старовойтова уже несколько лет подряд форточку в квартире открывает только в безветренную погоду. Иначе, неприятный запах с улицы вызывает у женщины приступы удушья. Она бы и смирилась с ситуацией – принюхалась. Но рядом подрастают маленькие внуки.

– Я, как взрослый человек, уже адаптировалась к нему. А вот наши маленькие дети болеют. У меня внуки очень часто болеют дыхательными путями. То бронхит у них, то кашель, то насморк, – рассказала телеканалу СТВ жительница Скиделя Галина СТАРОВОЙТОВА.

Недовольных много. Пенсионеры лишний раз на улицу стараются не выходить. Источник неприятного запаха долго искать не пришлось. Всего в 500-х метрах от города находятся фермы местного СПК, Их отходы сливают прямо здесь, в поле.

Многочисленные обращения к санитарным службам проблему не решили. Последней была надежда на городского Скидельского главу. Но вместо конкретного ответа жалобщикам, он лишь доложил о них по телефону председателю Гродненского райисполкома.

Разобраться в ситуации решили на месте. Но оказалось, что ни директор хозяйства, ни представитель сахарного завода об отстойниках не знают. Они никому не принадлежат, а значит и спросить не с кого.

– При мне тут ничего не качалось. Я всего полгода директором работаю, – сказал директор сельскохозяйственного учебного предприятия «Скидельское» Александр АУТКО.

Виновных, выходит, нет. Однако, труба из отстойника уходит прямо к фермам. Избавят ли Скидель от зловонья? Ответ на этот вопрос и для нашей съёмочной группы, и для местных жителей так и остался висеть в воздухе.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненский район.