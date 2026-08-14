В Минске впервые пройдет 5-й этап Открытого чемпионата RDS Open

Рев мощных моторов, запредельные скорости и чистый адреналин. 15 августа Минск превратится в столицу одного из самых ожидаемых и зрелищных автоспортивных событий всей Восточной Европы. Впервые в Беларуси состоится Открытый чемпионат российской дрифт-серии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На сложнейшей трассе у «БелЭкспо» сойдутся более 20 топовых пилотов из трех стран – Беларуси, России и Японии. Зрителей ждет бескомпромиссная битва интернационального состава, экстремальные парные заезды и опасные виражи на грани фола. В перерывах между заездами фанаты смогут лично заглянуть в сервис-парк на эксклюзивные автограф-сессии с лучшими гонщиками. Подготовка к масштабному уик-энду в самом разгаре – 14 августа пилоты уже провели первые тренировки и обкатали минский асфальт. Соорганизаторами этого праздника скорости выступают Минский городской исполнительный комитет и «Столичное телевидение».

Дмитрий Добровольский, пилот открытого чемпионата РДС, генеральный директор российской дрифт-серии: Конфигурация получилась прекрасная, очень скоростная, при этом с некоторыми сложностями. То есть она сходу так не проезжается, нужно поработать и над настройками, и над головой. Так что мы очень довольны.

Мария Америкова, руководитель Открытого чемпионата РДС:

Все наши требования, которые у нас довольно серьезные по безопасности, и расчистка площадки, и установка бетонных блоков, и установка сеток для безопасности, и установка трибун – все готово. Все сделано в кратчайшие сроки, все сделано по нормам, потому что мы все-таки ориентируемся на то, что мероприятие должно быть проведено на высшем уровне.

Гостей ждет также выставка из 400 редких спорткаров, классических ретроавтомобилей и кастомных тюнинг-проектов. Финальным аккордом каждого дня соревнований станет мощный музыкальный блок: главную сцену фестиваля украсят известные хедлайнеры.