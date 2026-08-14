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До 1 Гбит/с и выше: МТС назвал самые 5G-скоростные места Минска

14 августа 2026 13:46
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До 1 Гбит/с и выше: МТС назвал самые 5G-скоростные места Минска-0

Абонентам МТС сеть 5G доступна на 1,1 тысячи базовых станций, в том числе 600 – в Минске. Компания проанализировала трафик и составила рейтинг самых скоростных локаций столицы, где можно получить до 1 Гбит/с и больше.

5G набирает обороты

Рекордные значения фиксируются по всему городу. Специалисты МТС выделили топ‑20 мест, где отмечены максимальные средние скорости передачи данных. При этом число таких локаций кратно больше.

До 1 Гбит/с и выше: МТС назвал самые 5G-скоростные места Минска-2
Место
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Географическая локация
ул. Коммунистическая, д. 49
ул. Киселева, д. 32
ул. Берута, д. 5
ул. Сенницкая, д. 53
ул. Неманская, д. 14
ул. Купревича, д. 18
ул. Мясникова, д. 29
ул. Короля, д. 2, к. 11
пр. Победителей, д. 23
ул. Серова, д. 22, к. 8
ул. Якубовского, д. 52
ул. Жиновича, д. 4
пр. Независимости, д. 79, к. 6
ул. Тростенецкая, д. 4
пр. Независимости, д. 49
пр. Победителей, д. 49
ул. Глебки, д. 118
ул. Кропоткина, д. 95
ул. Цвирко
ул. Монтажников, д. 9
До 1 Гбит/с и выше: МТС назвал самые 5G-скоростные места Минска-4

Самой «быстрой» в Минске стала набережная Свислочи возле Троицкого предместья. Второе место занял район Степановского сада, а замкнула тройку лидеров локация на пересечении улиц Берута и Одоевского. В целом же высокие показатели концентрируются вдоль главных городских магистралей, в крупных жилых микрорайонах и вблизи деловых и социальных объектов.

Высокие скорости позволяют скачивать фильмы за считанные секунды, совершать видеозвонки, играть в онлайн-игры, «стримить» контент в сверхвысоком качестве и мгновенно синхронизировать большие объемы данных с облачными сервисами.

Развитие сети пятого поколения реализуется в тесном сотрудничестве с компанией beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре. Аналогичные «гигабитные» точки есть и в других городах присутствия 5G – Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. При этом сеть находится в процессе активного развертывания и будет продолжать наращиваться – уже скоро к ней присоединится Гродно.

Как перейти на скорости 5G

Технология работает на Android-смартфонах, которые аппаратно и программно поддерживают 5G на территории Беларуси. Список доступных моделей можно найти на shop.mts.by.

Для использования сети нужно выбрать соответствующий режим в настройках устройства и проверить наличие подключенной услуги «Интернет 5G» – на актуальных тарифах она предоставляется по умолчанию и бесплатно. Подробнее о 5G – здесь.

Справочно:

МТС – провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».

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