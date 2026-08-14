До 1 Гбит/с и выше: МТС назвал самые 5G-скоростные места Минска

Абонентам МТС сеть 5G доступна на 1,1 тысячи базовых станций, в том числе 600 – в Минске. Компания проанализировала трафик и составила рейтинг самых скоростных локаций столицы, где можно получить до 1 Гбит/с и больше.
5G набирает обороты
Рекордные значения фиксируются по всему городу. Специалисты МТС выделили топ‑20 мест, где отмечены максимальные средние скорости передачи данных. При этом число таких локаций кратно больше.
Самой «быстрой» в Минске стала набережная Свислочи возле Троицкого предместья. Второе место занял район Степановского сада, а замкнула тройку лидеров локация на пересечении улиц Берута и Одоевского. В целом же высокие показатели концентрируются вдоль главных городских магистралей, в крупных жилых микрорайонах и вблизи деловых и социальных объектов.
Высокие скорости позволяют скачивать фильмы за считанные секунды, совершать видеозвонки, играть в онлайн-игры, «стримить» контент в сверхвысоком качестве и мгновенно синхронизировать большие объемы данных с облачными сервисами.
Развитие сети пятого поколения реализуется в тесном сотрудничестве с компанией beCloud, которая предоставляет доступ к инфраструктуре. Аналогичные «гигабитные» точки есть и в других городах присутствия 5G – Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. При этом сеть находится в процессе активного развертывания и будет продолжать наращиваться – уже скоро к ней присоединится Гродно.
Как перейти на скорости 5G
Технология работает на Android-смартфонах, которые аппаратно и программно поддерживают 5G на территории Беларуси. Список доступных моделей можно найти на shop.mts.by.
Для использования сети нужно выбрать соответствующий режим в настройках устройства и проверить наличие подключенной услуги «Интернет 5G» – на актуальных тарифах она предоставляется по умолчанию и бесплатно. Подробнее о 5G – здесь.
Справочно:
МТС – провайдер телеком-услуг и диджитал-сервисов. Крупнейший оператор связи, услугами которого пользуются 5,7 млн абонентов. Лидер по качеству связи в 2025 году с наибольшей итоговой интегральной оценкой «БелГИЭ» и по средней скорости мобильного интернета по данным SpeedChecker. Победитель в категории «Мобильный оператор» по результатам оценки потребителей в рамках премий «Бренд года» и «Народная Марка».