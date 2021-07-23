Лукашенко: около миллиарда людей в мире голодают. Для нас это должно стать возможностью поправить экономическое положение

Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Евгений Пустовой, корреспондент:

Мир пугали, что он задохнется от COVID, но скорее настоящим испытанием может стать голод. Белорусский лидер уже предупреждал об этом неоднократно. Но интернет-публика лайкала лишь отдельные фразы. А смысл оставили за скобками. Но теперь обыватели это воспринимают не так иронично.

Александр Лукашенко: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего – это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?