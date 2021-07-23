Лукашенко: около миллиарда людей в мире голодают. Для нас это должно стать возможностью поправить экономическое положение

Новости Беларуси. Александр Лукашенко попросил доложить о состоянии техники – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Евгений Пустовой, корреспондент:
Мир пугали, что он задохнется от COVID, но скорее настоящим испытанием может стать голод. Белорусский лидер уже предупреждал об этом неоднократно. Но интернет-публика лайкала лишь отдельные фразы. А смысл оставили за скобками. Но теперь обыватели это воспринимают не так иронично.
Александр Лукашенко: карантин, комендантский час и прочее. Слушайте, это проще всего – это мы сделаем в течение суток. Но жрать что будем?
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Около миллиарда людей – по разным оценкам – в мире голодают. И спрос на продовольствие и отсюда цены на продукты питания будут расти. Конечно, это плохо. В планетарном масштабе это плохо. Но для нас это должно стать дополнительной возможностью поправить экономическое положение в стране и наконец-то получить мало-мальскую отдачу от того, чем мы болели каждый год. А мы болели за наших крестьян, за аграрно-промышленный комплекс. Мы вкладывали туда большие деньги. И, как видите, не зря.
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