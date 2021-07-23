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Наталья Кочанова о приёмах граждан: «Практически все вопросы, которые поступают, в компетенции местных органов власти»

23 июля 2021 15:50
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Новости Беларуси. Обратная связь и решение проблем на местном уровне. Об эффективности работы Витебского облисполкома говорили 23 июля на выездном заседании Совета Республики в Ушачах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: «Практически все вопросы, которые поступают, в компетенции местных органов власти»-1

Особое внимание уделили тому диалогу, который исполнительная власть должна выстраивать с жителями региона. Ведь, как показывает практика, именно такое общение позволяет не только выявить проблемы, но и оперативно решить их. С начала 2021 года Витебский облисполком рассмотрел больше 21 тысячи обращений – это вопросы предпринимательской деятельности, улучшения жилищных условий, тема ЖКХ и строительства жилья.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: «Практически все вопросы, которые поступают, в компетенции местных органов власти»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Местные органы власти должны более внимательно относиться к этим вопросам, потому что, в принципе, практически все вопросы, которые поступают, в компетенции местных органов власти. И все равно им приходится этими вопросами заниматься, поэтому здесь надо более четко относиться к тем проблемам, которые есть у людей.

Наталья Кочанова о приёмах граждан: «Практически все вопросы, которые поступают, в компетенции местных органов власти»-7

В Витебской области сенаторы работают второй день. Накануне в районных центрах они провели приемы граждан – со своими вопросами и предложениями к парламентариям обратились больше 100 человек. При этом треть всех озвученных проблем удалось решить сразу же.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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