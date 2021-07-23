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Изъяли оружие и 100 тысяч долларов. Правоохранители задержали активистов чата «Каратели Беларуси»

23 июля 2021 16:17
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Новости Беларуси. Правоохранительные органы продолжают задержания радикалов и экстремистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 23 июля взяли одного из активистов чата так называемых карателей. Его фамилия Шарко.

В квартире было изъято оружие и специальные средства, рогатки для стрельбы, а также больше 100 тысяч долларов. Откуда и на какие цели, сейчас выясняется.

Изъяли оружие и 100 тысяч долларов. Правоохранители задержали активистов чата «Каратели Беларуси»-1

Все Telegram-каналы деструктивные несут в себе разжигание межнациональной розни. Они не обеспечивают абсолютно никакой анонимности. Из любопытства, когда зашел в «План перамогі», и ко мне пришли сотрудники, я понял, что канал абсолютно не безопасен для участников и, как я понимаю, там все участники на контроле.

Изъяли оружие и 100 тысяч долларов. Правоохранители задержали активистов чата «Каратели Беларуси»-4

Ольга Шерснева, СТВ:
Еще один каратель был задержан 22 июля. Сотрудники ГУБОП также обнаружили большое количество холодного оружия, протестную символику и характерный для обитателей деструктивных чатов чудовищный бардак. Он дает признательные показания.

Изъяли оружие и 100 тысяч долларов. Правоохранители задержали активистов чата «Каратели Беларуси»-7

Я состоял в чате «Каратели Беларуси». В настоящее время понял всю его деструктивную составляющую, вышел оттуда и призываю всех сделать то же самое и не поддаваться на провокацию.

Изъяли оружие и 100 тысяч долларов. Правоохранители задержали активистов чата «Каратели Беларуси»-10

Ольга Шерснева:
Выявление радикалов, экстремистов и террористов продолжаются. Оперативники работают на упреждение, чтобы не допустить в будущем человеческих жертв. Каждый, кто высказывал желание убивать своих сограждан и готовился к этому, будет привлечен к установленной законом ответственности.

# Акции протеста # общество # Ольга Шерснёва # Фотофакт

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