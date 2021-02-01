Алексей Голиков: в политических амбициях нет ничего преступного, но перед всем обществом нужно оставаться честным

Новости Беларуси. Беларусь подходит к очередному этапу в развитии своей государственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Татьяна Савчик, СТВ:

Впереди – народное собрание, которое призвано определить путь развития страны на ближайшие годы. Как никогда это актуально еще и потому, что совсем недавно мы прошли испытание на прочность как народ. Тем не менее до сих пор некоторые беглые политики пытаются расшатывать ситуацию, находясь за рубежом и на обеспечении иностранных спецслужб. Алексей Голиков о насущных задачах общества в целом и каждого из нас. Подробности в видеоматериале.

Алексей Голиков, блогер:

Признаюсь честно, моя активная гражданская позиция сформировалась годам к тридцати пяти. Прежде к делам государственным интереса не было. И все же каждое новое событие заставляет меня подвергать критике представления о происходящем в нашем государстве и пересматривать личную модель общественного поведения. Немного отвлекусь. Способов выражения гражданской позиции достаточно много, каждый выбирает допустимую для себя. Один просто живет и работает, и это его жизненная позиция. Ее можно расценивать как отсутствие позиции или «моя хата с краю, я ничего не знаю». С другой стороны, такая позиция может быть осознанной и иметь основанием пословицу «меньше слов, а больше дел». Кстати, те, кто живет по принципу «моя хата с краю», забывают о второй части пословицы «поэтому бить меня будут первым». Оставаться в обществе нейтральным или не участвующим в жизни государства иногда тоже стоит тумаков.

Алексей Голиков:

Следующим способом выражения гражданской позиции может быть лидерская активность в трудовых коллективах и первичных ячейках организаций. Таких людей могут называть «рвачами», которым больше всех надо. Стремление стать депутатом местного созыва или парламента – следующая ступень выражения гражданской позиции. Есть еще позиция журналиста или ставшего популярным блогера. Есть и непопулярные, например, развешивание или срезание бело-красно-белых ленточек с ограждений, участие в цепях солидарности или автопробегах «За Беларусь». Названные модели выражения гражданской позиции напрямую зависят от амбиций человека, твердости характера и его шкалы приоритетов, фактически – идеологии. А вот дальше самое интересное. В одном государстве, по моему мнению, могут быть только две идеологии. Государственная и антигосударственная. Как это понимать? Да очень просто: государственная идеология преследует сохранение целостности государства на политической карте мира и государственного строя. Антигосударственная идеология, кажись, тоже ратует за сохранение государства, но это только на первый взгляд. Я убежден, что антигосударственная идеология не подлинна и ее носители своей первоцелью ставят не сохранение государства, а получение власти. Если бы я ошибался, то риторика экс-кандидатки в Президенты и лицедея-номинанта на «орден Иуды» была бы не на разрушение государства – экономические санкции, отмену чемпионатов и прочее давление – а наоборот.

Не очень хотелось бы касаться политики, да. Но возвращаясь к событиям, которые у нас были до 9 августа, после 9 августа, мне кажется, что вся эта НАУ, которую Латушко возглавляет, этот Совет, к которому Тихановская имеет отношение – мне кажется, что можно было бы сделать работу над ошибками и показать: белорусы, мы будем жить вот так, вы выбирайте нас, вы за нас идите. Ни одного программного документа на данный момент нет, кроме лозунгов «всех снесем, все снесем, все сделаем совершенно по-другому». Алексей Голиков:

В описанной ситуации первоцелью стоит не государство, а приход к власти. В политических амбициях нет ничего преступного, но перед всем обществом нужно оставаться честным и говорить правду: мне плевать на народ и государство, я хочу власти. Причем хочу власти не для благих целей, превосходного управления обществом, а исключительно для наполнения своих карманов. Я твердо убежден в озвученном. Вот смотрите, беглые айтишники, рестораторы и иже подобные не усиливают государство, а всячески пытаются ослабить для свержения персон действующей власти.

– На предприятии «Беларуськалий» работает 16,5 тысяч человек по данным 2019 года. 16,5 тысяч человек! Солигорск является моногородом. Значит, ну хорошо, мы не заключаем контракт с «Ярой». Следовательно, столько калия производить не надо, надо производить ровно столько, сколько его можно продать. Ну, будем сокращать половину людей, которые там работают.

– Живой бунт?

– Живой бунт. То есть люди, которые ратуют за то, что «у нас «Беларуськалий» является спонсором режима», подождите секундочку. «Беларуськалий» является плательщиком денег в белорусский бюджет, за счет которого живут учителя, врачи, строятся школы, строятся больницы. А идет манипулирование, что это – кошелек Александра Григорьевича Лукашенко. Я вообще не понимаю понятия «кошелек Александра Григорьевича Лукашенко». Мой кошелек при мне, он лежит у меня в кармане. Какие-то там еще кошельки – ну, это какая-то просто неимоверная глупость.

– Манипуляция.

– Это манипуляция. Ну так вот, уважаемые манипуляторы, выйдите в Солигорск, встаньте на площади и скажите людям правду: мы за то, чтобы вас всех уволили, чтобы вы все оказались без работы. Это будет правда. Алексей Голиков:

И где здесь забота о народе и стране? Второе. Еще год назад я говорил о том, что возникшие ниоткуда оппозиционные блогеры являются разрушителями государства и их цель – деньги и личное благосостояние. Я утверждал, что они являются проплаченными извне и работают против интересов своей страны – продажные предатели. Мне говорили: докажи, предъяви транзакции, переводы и любые другие факты, подтверждающие сказанное. Силовые структуры знали и отслеживали эти пути финансирования, но молчали – защита персональных данных, частной жизни и прочие хитрости.

Карач объясняет дворам, почему у тех нет доступа к финансам от Европы.

Есть программы непубличные. Тогда они немножко так… как сказать, «для своих». Но «для своих» – имеется ввиду для людей, которые занимаются именно в этой сфере. Тогда эти ссылки на эти программы идут по определенным структурам.

Чуть позже Карач продолжает о том, как европейские деньги непублично идут для своих. То есть и ей в том числе. Алексей Голиков:

Сегодня настал момент, когда все белорусское общество может увидеть не только транзакции, но и видеоматериалы, в которых предатели государства ведут переговоры о раздербанивании фондов между собой. Посмотрите рубрику «Будет дополнено» Игоря Тура на ОНТ.

Я считаю, конечно, к сожалению, нам не хватает финансирования, потому что очень тяжело привлекать средства на революцию, скажем так, частным образом, от фондов, которые уже есть. Они, как уже вот Ольга объясняла, под конкретные проекты, и они более такие мирные. Никто не даст денег просто на революцию, их все равно нужно как-то организовывать.

Короче, денег нет и не будет. А почему? Потому что на них слишком много желающих за рубежом, объясняет Тихановская, а чуть позже – Ольга Карач.

«Вон, там им дали 50 миллионов, где они?», да? Это вообще вопрос не к нам. Никто эти деньги не принес в чемодане, не дал 50 миллионов. Они вот так вот распределяются и доводятся. Ну, бывало такое, кто успел, тот и взял.

Это действительно не секрет, Светлана тут абсолютно права. Алексей Голиков:

У меня один вопрос к нашему белорусскому обществу: что еще нужно представить, чтобы при выходе пятерки протестующих с бело-красно-белым флагом вы не поздравили их тысячей снежков? Какие факты нужны вам еще, чтобы вы спокойно смотрели на публикации выходов бчбшников на TUT.BY? Если вы думаете, что спокойно отсидитесь в сторонке, а государство руками силовиков загребет этот жар, ошибаетесь. Государство действительно устоит, но в первую очередь удар по благосостоянию получите вы. Предатели ратовали за отмену чемпионата, а пострадала не власть – гостиницы и предприниматели. Тысячи семей лишились дохода, то есть каждый из вас. Включатся санкции – чиновники все равно получат зарплату из ваших налогов. Вам предлагают новых чиновников без практического опыта управления народным хозяйством. Не бесплатно, им тоже придется платить зарплату из ваших налогов. Где логика? Во все времена во власти меняются персоны, и от этих перемен потуже пояса затягивают исключительно простые люди.