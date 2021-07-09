Алексей Дзермант: пришло время большого поворота на Восток, у нас есть там друзья, и их может быть больше

Новости Беларуси. Премьера рубрики на СТВ. Смотрим на политические процессы сквозь призму философии. Эксперт, политолог, философ Алексей Дзермант и его смыслы происходящего с нами и вокруг нас в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог, философ:

Мы поговорим о смыслах происходящего с нами и вокруг нас. Наша страна – Беларусь – вступает в новую эпоху своей внешней политики. В условиях, когда коллективный Запад, презрев все нормы человеческой морали и здравый смысл, развязал против нас самую настоящую гибридную войну. Не мы ее начали и не мы хотели уничтожить их государства. Но мы дорожим своей независимостью и священным правом самим решать свою судьбу. А это значит, что у Запада нет никаких прав нам что-либо диктовать и навязывать.

Алексей Дзермант:

Да и не Западом единым живет мир. После пятиста лет безраздельного господства эпоха западного колониализма и империализма уходит, он теряет военное превосходство, монополию на технологии и просто моральный авторитет. Беларусь это видит и делает выводы. Совсем недавно мы заявили о приостановке членства в европейской инициативе «Восточное партнерство». Мы не видим для себя в ней смысла, если заявленные там цели добрососедства и сотрудничества не выполняются и превращаются в нечто прямо противоположное. Европа не хочет равноправного партнерства. Они менторским тоном пытаются заставить нас принять свои сомнительные ценности и сделать из нас послушного ученика в классе для вечно отстающих.

Алексей Дзермант:

Но мы никогда не стремились быть членом Европейского союза, у нас есть свои ценности, и без нашего участия все это «Восточное партнерство» теряет всякий смысл. Да, мы неплохо сотрудничали с ЕС до последнего времени в сфере безопасности, охраны границ, контроля над незаконной миграцией, вместе борясь с транснациональной преступностью. Но европейцам все это оказалось ненужным. После циничной атаки на наше государство нам нет смысла заботиться об их безопасности, возвращать мигрантов, проникших на их территорию, к себе и отсылать обратно на родину. Это отныне не наша забота и не наша проблема. Европейцы сами сделали все, чтобы устроить у себя очередной миграционный кризис. Сначала вбивают в каменный век Ирак, Афганистан, Сирию, а потом жалуются, что к ним оттуда идут потоки беженцев. За все приходится нести ответственность. Такое вот современное бремя белого человека.

Алексей Дзермант:

Беларусь в своем стремлении защитить свое общество и государство, развиваться так, как мы этого хотим, а не просто по указке западного господина, не одинока в этом мире. У нас есть большие, влиятельные друзья на Востоке: Россия, Китай, страны-участницы Евразийского экономического союза. Пришло время большого поворота на Восток, у нас есть там друзья, и их может быть еще больше. Выступая недавно на VIII Форуме регионов Беларуси и России, президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия будет оказывать всестороннюю помощь братскому белорусскому народу в условиях непрекращающегося политического и санкционного давления Запада и упорных попыток раскачать ситуацию в нашей стране извне.

Алексей Дзермант:

Союзное братство Беларуси и России будет дополняться надежными отношениями с великим Китаем. Недавно там отмечали столетие Коммунистической партии Китая, под руководством которой эта страна достигла потрясающих успехов и, совершенно очевидно, скоро станет первой экономикой мира. Китай – это та стена, о которую разобьются западные высокомерие и самоуверенность. И именно поэтому Беларусь изначально сделала ставку на развитие сотрудничества и стратегического союза с красным Китаем.

Алексей Дзермант:

Но Восток – это не только Россия и Китай. Там еще есть полуторамиллиардная Индия, есть АСЕАН – организация государств Юго-Восточной Азии, которая превышает по численности населения Европейский союз. Есть еще иранский, арабский, тюркский миры, с которыми у нас могут быть прекрасные отношения. И, кстати, инвесторы с Ближнего Востока хорошо знают нашу страну. Именно они готовы вкладываться в масштабный проект «Северный берег» в белорусской столице.