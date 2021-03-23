Как происходит процедура усыновления в Беларуси и кто не может стать приёмным родителем?

Процедура усыновления – это ответственный и важный путь в жизни семьи. Приняв решение взять ребенка из детдома, важно изучить все аспекты. Чем больше информации будет у пары при усыновлении, тем лучше они будут готовы к любым проблемам. Ольга Глинская, директор Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:

Если говорить о том, кто сегодня может быть усыновителем, то в соответствии со статьей 125 Кодекса Республики Беларусь «О браке и семье», усыновителями сегодня могут быть дееспособные лица обоего пола, которые имеют стабильное материальное положение, постоянное место жительства, которые не имеют судимости, не лишенные родительских прав в судебном порядке, которые не страдают такими хроническими заболеваниями, как алкоголизм, наркомания, токсикомания, которые по состоянию здоровья могут быть усыновителями.

Если вы решились на этот шаг, в первую очередь вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства. Необходимо собрать пакет документов: понадобятся паспорт, справка с места работы о заработной плате и с места жительства. Весь перечень документов представлен на сайте центра усыновления. Ольга Глинская:

Когда кандидатам-усыновителям выдают направление на знакомство с ребенком, они едут в учреждение, где находится ребенок, знакомятся с ним. Ребенок передается усыновителям только на основании решения суда, после вступления его в законную силу.

Сегодня на базе Национального центра усыновления созданы и работают группы по поддержке родителей, которые решили подарить радость еще одному малышу. Там обсуждаются актуальные вопросы развития и воспитания детей. А также оказывается комплексное сопровождение семей после важного шага. Ольга Глинская:

На базе Национального центра усыновления реализуется проект по работе с подростками с целью коррекции их психоэмоционального состояния, детско-родительских отношений.

Такая обновленная семья изменит жизнь и вас, и ваших домочадцев. Дети как цветы: любят уход. Поэтому важный этап – психологическая подготовка родителей. Наталья Генцелева, педагог-психолог Национального центра усыновления Министерства образования Республики Беларусь:

Сама подготовка делится на несколько этапов. Один из этапов – это диагностика, во время которой специалисты смотрят на личностные качества кандидатов в усыновители, помогают им выяснить вопросы, которые нужно решить за период подготовки кандидатов в усыновители и на этапе диагностики. В диагностике принимает участие вся семья.

Занятия в группе поддержки со специалистами позволяют понять, насколько вопрос усыновления актуален для семьи. В некоторых случаях такое решение необходимо отложить или рассмотреть с других сторон. Наталья Генцелева:

В течение курса подготовки и по результатам психологической диагностики, специалисты пишут заключение, в котором они тоже могут отразить, что семья в данный момент пока не готова по тем или иным причинам. Часто бывают психологические причины. У ребенка-сироты есть свои особенности: сложная история, несколько ситуаций нахождения его в разных семьях, например, приемной или опекунской, это все говорит о его опыте.

Ольга Глинская:

Установлен контроль в течение трех лет после усыновления, не реже одного раза в год. Конечно, политика нашего государства направлена на всемирную поддержку семей, усыновивших детей. Указом Президента Республики Беларусь № 330, установлены ежемесячные денежные выплаты на содержание усыновленного ребенка до достижения возраста 16 лет с согласия усыновителей.