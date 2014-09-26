Новости Беларуси. Гродненская область отмечает свой 70-летний юбилей. Всю неделю в регионе проходили торжественные мероприятия. Среди приятных сюрпризов — открывшаяся после реставрации усадьба князей Агинских в Сморгонском районе и новый детский сад в агрогородке Коптевка. Построен он, что называется, с нуля и рассчитан на 75 мест.

К слову, в регионе это первый за 20 лет детский садик, построенный в сельской местности.

Алена Ткаченок:

Мы очень рады. Долго ждали.

Принеманье – один из промышленных флагманов страны. Машиностроительные и химические предприятия Гродненской области поставляют свою продукцию в десятки стран. Регион традиционно в числе аграрных лидеров в стране. В области — самая большая в стране урожайность зерновых.

Заслуги региона отмечены на высшем уровне. 26 сентября во время торжеств глава правительства зачитал поздравления Президента Беларуси жителям области, а также вручил губернатору почетное государственное знамя Республики Беларусь.

Торговые связи региона не ограничиваются республикой. Договоры о сотрудничестве подписаны со странами практически на всех континентах, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Тамара Кузяева, советник губернатора Калининградской области (Россия):

У нас сегодня рассматривается сотрудничество в экономической сфере, в том числе перевалка груза через морские порты Калининградской области. Это сейчас очень актуально и серьезно обсуждается обеими сторонами.

Виктор Балакин, консул мэрии Вильнюса (Литва):

Мы соседи, рядом живем, поэтому, я думаю, что в первую очередь область культурного сотрудничества должна развиваться у нас.