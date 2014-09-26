Представителем Международного Союза отельных консьержей стал житель Минска

Новости Беларуси. Минчанин стал представителем Международного Союза отельных консьержей. В него входят более 3000 профессионалов своего дела из разных стран мира. Но белорус там пока один. Герой нашего сюжета — настоящий профессионал своего дела. Многие из его клиентов, а среди них и весьма известные персоны, стали уже хорошими друзьями белорусского консьержа.

Он не Брюс Всемогущий и не Джеймс Бонд. Но каждый день делает что-то невероятное. Артем вместе со своими коллегами искал старинные монеты, а на 14 февраля доставлял шоколадные конфеты в Лондон. Шеф-консьерж одной из минских гостиниц очень гордится своей профессией. Кстати, совсем недавно он стал представителем Международного Союза отельных консьержей. Артем первый и пока единственный обладатель такого звания в Беларуси.

Артем Сичков, начальник службы консьержей:

Здесь люкс класс, то есть наличие консьержа конкретно с золотыми ключами говорит о том, что в гостинице вы получите лучший сервис.

Для консьержа золотые ключи, как для повара мишленовские звезды. Они помогают открыть многие двери. Для некоторых звезд Артему приходилось открывать столичные бутики среди ночи, а для некоторых везти спортивное питание из-за границы. Одним из самых важных профессиональных испытаний для шеф-консьержа стал Чемпионат мира по хоккею.

Артем Сичков, начальник службы консьержей:

Мы помогали всем гостям с билетами, которые у нас останавливались. Всем хотелось за 5 минут и подешевле. Я потратил целый год, чтобы найти людей, которые помогут с билетами, поэтому все вопросы решались по одному звонку. Были гости, которые приходили и говорили, что хотели получить билеты за 40 минут до матча.

Посол Шри-Ланки в Беларуси знает Артема уже несколько лет. Настоящий консьерж не имеет права обсуждать с нами просьбы важного гостя, но вот обсуждать с гостем особенности жизни в Беларуси – сколько угодно. Артем отлично владеет английским. В словарном запасе фразы на все случаи жизни.

Хотя у Артема экономическое образование, он уже не представляет себя в офисе. Его работа требует креатива и нестандартного мышления.

Артем Сичков, начальник службы консьержей:

Просили открыть казино за ночь. Подошли гости, сказали, что им нужны юристы, штат, помещение. К утру я всю документацию подал, чтобы они просто пошли заплатили и открыли казино.

Со временем просто гости отеля стали хорошими друзьями Артема. Это еще раз подчеркивает, что белорусское гостеприимство – это не формальная улыбка, а национальная черта, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.

Артем Сичков, начальник службы консьержей:

Приятно слышать, что гость благодаря нам может вернуться не только к нам в гостиницу, но и нашу страну.