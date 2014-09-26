Новости Беларуси. Уникальному историко-культурному комплексу «Линия Сталина» не хватает средств для поддержания экспозиции. На это сетует руководство музея под открытым небом. Он, как и 9 лет назад, находится на самоокупаемости. Однако фонды требуют постоянного ухода.

Замдиректора «Линии Сталина» показывает: перекрытия окопов рушатся. Их возвели 9 лет назад, когда комплекс открывали. С тех пор полевые сооружения не ремонтировали: денег именно на это не хватало. В итоге артиллерийские позиции оставили как есть — с послевоенным антуражем.

Александр Голубович, заместитель директора фонда «Память Афгана»:

Это дорого. Это миллионы бел рублей, которые нам нужны, чтобы восстановить инфраструктуру. То, что непосредственно находится в прикосновении с землей, дождем, снегом.

То же самое и с техникой. Краска машин, которые освобождали Беларусь, а большинство, например, танков с оригинальными деталями – трескается. Ангар, куда их можно ставить хотя бы на зиму, строят. Но опять-таки – исходя из собственных возможностей. Руководство музея уточняет: мол, не жалуемся. Но ведь в упадок может придти, по сути, народное достояние.

Михаил Никитин, начальник отдела туризма историко-культурного комплекса «Линия Сталина»:

Если в прошлом году за весь год посетило порядка 300 тысяч туристов, то уже на сентябрь этого года мы превысили это число. Фактически это 90% доходов, это именно входные билеты. Достаточно популярен комплекс среди взрослых людей, много детей.

Эти деньги позволяют комплексу развиваться. Например, весной здесь появился самый большой в стране автокемпинг. В нем останавливаются караванеры со всего мира. За свои средства устраивают экскурсии здесь и для иностранных делегаций, причем нередко высокого уровня. Что и говорить: комплекс уже давно стал национальной изюминкой и для молодого поколения наглядным учебником военной истории.

По сути, комплекс страдает из-за своей же уникальности: тач-возможности изнашивают экспонаты. Несмотря на финансовые проблемы, цену за билеты музей под открытым небом не повышал. А программа мероприятий на его базе расписана на год вперед. Поэтому всё, о чем призывают сотрудники уникального в стране исторического комплекса — не быть равнодушными и помнить об истории, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.