Защита суверенитета и устойчивое развитие государства. Александр Лукашенко 3 апреля собрал заседание Совбеза, на рассмотрение которого вынесен доклад о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Практически все сказанное на заседании Совбеза не для широкой публики. Лишь некоторыми подробностями с журналистами поделился государственный секретарь Совета безопасности. В частности, Александр Вольфович прокомментировал действия Польши в районе Сувалкского коридора.