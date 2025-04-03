Защита суверенитета и устойчивое развитие государства. Александр Лукашенко 3 апреля собрал заседание Совбеза, на рассмотрение которого вынесен доклад о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Практически все сказанное на заседании Совбеза не для широкой публики. Лишь некоторыми подробностями с журналистами поделился государственный секретарь Совета безопасности. В частности, Александр Вольфович прокомментировал действия Польши в районе Сувалкского коридора.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета Безопасности Беларуси:
Мы видим, что сегодня происходит на сопредельной территории, смотрим, как наши ближайшие соседи – поляки, прибалты – милитаризируются, усиливают агрессивную риторику. Буквально недавно получена информация о том, что в районе Сувалкского коридора поляки разворачивают новые оперативные части, разведывательные батальоны, стаскивают туда технику. Пытаются защититься от мнимой угрозы с Востока. Хотя это настолько смешно сегодня выглядит. Потому что Вооруженные Силы Беларуси, военная организация государства не делает ставку на увеличение военных бюджетов, увеличение количества учений. Мы ставку делаем на поставку новых образцов вооружения, военной техники, на качество подготовки наших военнослужащих. Именно упор делаем на совершенствование в инженерном отношении нашей территории, оперативное оборудование территории. Поэтому на эти вещи обращено внимание при докладе вопросов, связанных с военной сферой и безопасностью.
Лукашенко на заседании Совбеза: хочу услышать от вас реальную оценку ситуации. Подробности.