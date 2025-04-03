Выжил во время прорыва блокады Ленинграда! «Незабытые истории»

Трагедия Великой Отечественной. Нет ни одной белорусской семьи, которой бы ни коснулась война. Подвиг каждого, кто встал на борьбу с фашизмом, не имеет срока давности. Память нетленна. В год 80-летия Великой Победы телеканал СТВ собрал летописи из личных семейных историй. Великая Отечественная война – тяжелейшее испытание, выпавшее на долю нашего народа. Это самый трагический период отечественной истории. Именно в такие тяжелые моменты проявляются лучшие человеческие качества. То, что люди смогли с честью выдержать это испытание, не потерять своего достоинства, защитить свою Родину, своих детей – величайший подвиг. Семья, в которой я родилась, с честью и достоинством выдержала все испытания военного лихолетья. И я хочу рассказать об участии в этом великом сражении моего отца Куракевича Ивана Константиновича и двух его родных братьев – Николая и Петра. Отец мой Иван Константинович родился в 1920 году в деревне Шубники Заславского района Минской области. Большая, сельская, трудолюбивая семья, в которой забота и любовь к ближнему стала основным жизненным принципом. К сожалению, не все из того, что было рассказано, мне удалось запомнить. Но документы времен Великой Отечественной войны в нашей семье свято хранились, и к ним и теперь бережное отношение.

Так вот, в красноармейской книжке моего отца Ивана Константиновича значится, что призван он был в Красную армию Заславским РВК в 1940 году, имея 6 классов образования и специальность до призыва – тракторист. Призван был из БССР в город Ленинград (ныне Санкт-Петербург), где и принял присягу. Служил в качестве связиста. Время накануне Великой Отечественной войны отражено в одной из фотографий, когда он со своими сослуживцами сфотографировался на фоне петергофских фонтанов.

В Беларуси под нацистскую оккупацию попало около семи миллионов человек. В том числе и семья моего отца, его родители Анастасия Михайловна и Константин Банифатьевич, сестры и братья. Отец – Константин Банифатьевич во время оккупации умер. Дом родительский немцы сожгли. Братья ушли в партизаны. Нацистский режим семья переживала сложно, как и все жители оккупированных территорий. По записи в Красноармейской книжке отец находился во второй, а затем и в первой стрелковой роте ОПАБ, номер военной специальности 26, наименование части 220. О службе в блокадном Ленинграде отец рассказывал всегда сосредоточенно. Говорил, что было неимоверно сложно. Выполнение своих воинских обязанностей каждым красноармейцем проводилось четко, нарушения не допускались. За ошибки следовало строгое наказание. Было время, когда не на чем было привезти хлеб в воинскую часть и отец, по просьбе командира, использовав навыки управления гужевой повозкой, привозил хлеб.

Особая страница – подготовка и прорыв блокады. Она проводилась с 12 по 30 января 1943 года, операция под названием «Искра». К этому готовили воинский состав. Каждый строго отвечал за свои позиции. Отец вспоминал: «Не страшно было погибнуть, не хотелось провалиться под лед Ладожского озера». Говорил, что вся операция по прорыву блокады – это «отчаянный героизм воинов Красной армии». Радовался, что выжил. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942 года мой отец Куракевич Иван Константинович награжден медалью «За оборону Ленинграда», вручена медаль 10 августа 1943 года. А далее после полного снятия блокады города Ленинграда отец с августа 1944 года воевал в 11 ТАРМ (тракторные армейские ремонтные мастерские). В удостоверении тракториста Красной армии НКО СССР Куракевич И.К. прошел обучение в части Полевая почта 66520. Сдал испытания по трактору ЧТЗ-65, СТЗ 5/3, ЧТЗ-60 (запись сделана 27 января 1944 за номером 0216). С апреля 1946 года отец воевал в части 220 ОСТРБ (особый тракторный ремонтный батальон). 24 июля 1946 года награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 27 декабря 1976 года награжден Знаком Почета, в 1985 году Орденом Отечественной войны II степени и медалью Жукова.

Первое письмо отец написал на Родину тогда, когда Минск был освобожден от немецко-фашистских захватчиков. А на Родине уже не было отца Константина Банифатьевича (умер в 1943 году от заражения крови при удалении зуба), мать Анастасия Михайловна осталась одна, жила в сарае – дом сожгли немцы, сестры замужем на оккупированной территории, братья воевали в партизанском отряде. Так, младшие братья моего отца в свои 18 и 14 лет на начало войны сделали правильный выбор – ушли воевать в партизаны. В личном листке по учету партизанских кадров Куракевича Николая Константиновича (брата моего отца 1923 года рождения) записано, что он был разведчиком в отряде им. А.С. Щербакова (Нахаев Н.С), бригады им. Н.А. Щорса (Ключник С.С), действовавшем в Заславском районе Минской области. В боевой характеристике отмечено, что в отряде Николай Константинович с 10 марта 1944 г. «был полевым разведчиком, узнавал места расположения противника, информировал руководство. Активно участвовал в открытых боях и на засадах» в д. Звинячи с польскими легионерами. На засадах в д. Звинячи, Подсадьи, Затычине. В момент отступления фашистских войск принимал активное участие. За это представлен к награде медалью «Отечественной войны партизана II ст.».

Брат отца Куракевич Петр Константинович (1927 года рождения) воевал в том же партизанском отряде в качестве полевого разведчика. В боевой характеристике отмечен исполнительным и дисциплинированным, в боевых действиях участия не принимал. Согласно Указу Верховного Совета СССР от 24.08.1946 г. мой отец Куракевич Иван Константинович был демобилизован. Вернулся на родину в д. Шубники. И нужно было иметь мужество жить в разрушенной, сожженной, разгромленной стране. Не покладая рук, честно и добросовестно восстанавливали, строили, любили, радовались жизни с мыслью «только б не было войны». Отец после демобилизации встретил мою маму Воронецкую Анну Дмитриевну – очень доброго, чуткого и верного человека. Во время войны в д. Звинячи немцы ее, 15-летнюю девочку, вели на расстрел вместе с партизаном. Партизана расстреляли, а ее отпустили. Вот через что пришлось пройти нашим родным.