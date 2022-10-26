Александр Турчин провёл приём граждан в Узде. Какие вопросы волнуют белорусов?

Жительница райцентра Анна Змачинская пришла сразу с несколькими вопросами. Но в первую очередь обратила внимание служб на неухоженность парка в центре города. На зеленой территории растут старые и аварийные деревья. Они создают для близлежащих домов потенциально опасную ситуацию. Кроме того, кроны облюбовали стаи ворон. Проблему пообещали решить уже в ближайшее время.

Анна Змачинская, жительница Узды: Хочу, чтобы красиво и здорово было. Сейчас у нас строится бассейн. Люди вот этого двухэтажного дома хотят детскую площадку сделать. Надо способствовать этому всему, экологию наводить. Речка у нас заросла, в непригодном состоянии, надо как-то ее тоже приводить в порядок, обкашивать. Сказал навести порядок по этому скверу, сказал, чтобы за осень все сделали. Сам председатель исполкома пообещал. Пускай делают, чтобы к Новому году все было в порядке.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Нам надо определить наиболее перспективные населенные пункты. Что я имею в виду? Прежде всего те населенные пункты, где мы видим, что есть приток населения; второе – наличие социальной инфраструктуры (садик, школа, ФАП, возможно, амбулатория). И вот исходя из этих приоритетов их и развивать.

А вот жительницу агрогородка Семеновичи Ольгу Карачун волнует вопрос ремонта улицы. По ее словам, дорога, обычная гравийка периодически превращается в непроходимую полосу препятствий. Вопрос услышан, и принято решение изучить проблему детально. Возможно, потребуется асфальтирование дороги, но уже не в этом году. А вот грейдирование сделают до конца 2022-го.