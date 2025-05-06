Александр Турчин провёл переговоры с Ильхамом Алиевым

Нарастить потенциал торгово-экономического сотрудничества – одна из главных целей, которую преследуют Беларусь и Азербайджан. В эти дни правительственная делегация во главе с премьер-министром находится с официальным визитом в этой стране. Второй день начался со встречи на высшем уровне – переговоров с президентом Ильхамом Алиевым, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 мая состоялась церемония открытия сборочного производства лифтов. Общая территория предприятия в Баку составляет 1,2 гектара и включает два производственных помещения.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

Совместные предприятия – я тоже считаю, что здесь ключевое направление нашей деятельности. Мы посещали предприятие по сборке лифтов, и благодаря вашей поддержке мы получили заказ. Вы знаете, это уже не белорусский лифт, там уровень локализации 65 %. Это только на начальной стадии. Это яркий пример совместного предприятия, которое сделали белорусские и азербайджанские партнеры.