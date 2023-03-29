Максимум строгости. ГАИ меняет отношение к грубым нарушениям ПДД

Новости Беларуси. Бесправников и пьяных водителей будут наказывать по максимуму. В ГАИ меняют отношение к грубым нарушениям правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По поручению министра внутренних дел, реакция инспекторов теперь будет жесткой. В этой связи в ГАИ напоминают о мерах ответственности. Так, за управление авто в нетрезвом виде грозит штраф до 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства. Ограничение свободы до двух лет грозит и бесправникам.

Александр Войтешко, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:

За невыполнение требований сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства будут применяться самые строгие меры пресечения и наказания. В отношении нарушителей, оказавших неповиновение законному требованию сотрудника ГАИ, будет применяться административный арест, или общественные работы, либо штрафные санкции в размере до 100 базовых величин. Для исполнения взысканий будет применяться наложение ареста на транспортное средство с обязательным помещением его на штрафную стоянку.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения соблюдать требования правил, быть внимательными и ответственными на дороге.