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Максимум строгости. ГАИ меняет отношение к грубым нарушениям ПДД

29 марта 2023 13:28
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Новости Беларуси. Бесправников и пьяных водителей будут наказывать по максимуму. В ГАИ меняют отношение к грубым нарушениям правил дорожного движения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максимум строгости. ГАИ меняет отношение к грубым нарушениям ПДД-1

По поручению министра внутренних дел, реакция инспекторов теперь будет жесткой. В этой связи в ГАИ напоминают о мерах ответственности. Так, за управление авто в нетрезвом виде грозит штраф до 200 базовых величин с лишением права управления на 5 лет. За повторное нарушение предусмотрена уже уголовная ответственность с конфискацией транспортного средства. Ограничение свободы до двух лет грозит и бесправникам.

Максимум строгости. ГАИ меняет отношение к грубым нарушениям ПДД-4

Александр Войтешко, первый заместитель начальника ГУ ГАИ МВД Беларуси:
За невыполнение требований сотрудника ГАИ об остановке транспортного средства будут применяться самые строгие меры пресечения и наказания. В отношении нарушителей, оказавших неповиновение законному требованию сотрудника ГАИ, будет применяться административный арест, или общественные работы, либо штрафные санкции в размере до 100 базовых величин. Для исполнения взысканий будет применяться наложение ареста на транспортное средство с обязательным помещением его на штрафную стоянку.

ГАИ призывает всех участников дорожного движения соблюдать требования правил, быть внимательными и ответственными на дороге.

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# ГАИ # общество # Александр Войтешко # Фотофакт

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