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Александр Турчин прибыл с официальным визитов в Россию

07 апреля 2025 10:32
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В центре внимания – развитие двустороннего сотрудничества. Официальный визит премьер-министра Беларуси в Россию стартовал. Около часа назад правительственный борт с нашей делегацией приземлился в московском аэропорту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин прибыл с официальным визитов в Россию-2

В программе визита – переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны сосредоточатся на перспективах и направлениях дальнейшего взаимодействия. Ожидается, что среди тем, которые вынесут на обсуждение, будет новый кредит на совместные импортозамещающие проекты. Также внимание уделят вопросам активизации цифровой повестки, завершения работы по созданию объединенных энергетических рынков, формированию единой промышленной политики, дальнейшей унификации регулирования транспортного рынка, выравниванию условий деятельности субъектов хозяйствования.

# Беларусь-Россия # Международное сотрудничество # Александр Турчин

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