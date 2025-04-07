Александр Турчин прибыл с официальным визитов в Россию

В центре внимания – развитие двустороннего сотрудничества. Официальный визит премьер-министра Беларуси в Россию стартовал. Около часа назад правительственный борт с нашей делегацией приземлился в московском аэропорту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В программе визита – переговоры с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Стороны сосредоточатся на перспективах и направлениях дальнейшего взаимодействия. Ожидается, что среди тем, которые вынесут на обсуждение, будет новый кредит на совместные импортозамещающие проекты. Также внимание уделят вопросам активизации цифровой повестки, завершения работы по созданию объединенных энергетических рынков, формированию единой промышленной политики, дальнейшей унификации регулирования транспортного рынка, выравниванию условий деятельности субъектов хозяйствования.