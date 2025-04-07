Александр Турчин прибыл с официальным визитов в Россию

Елфимов: откровенная расправа со стороны Макрона возмутила даже всегдашних противников Марин Ле Пен

« У Макрона явно не сложились отношения с прекрасным полом. И поэтому он и не ищет женщину. Кроме одной – кроме Марин Ле Пен, этой яркой и умной блондинки. Вот ее-то он не просто ищет – преследует».