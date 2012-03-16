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Александр Радьков встретился с будущими управленцами Витебского региона

16 марта 2012 13:24
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Встреча состоялась в Новополоцке на первом образовательном форуме для перспективного кадрового резерва области. Это студенты вузов и специалисты до 31 года, которые начинают строить карьеру и проявляют лидерские качества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Деловых и активных интересовали самые разные темы. В частности, система образования, трудоустройство, строительство жилья и поддержка молодежи.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:
Я обогатился даже через их вопросы: перспектива развития строительной отрасли, перспектива экономики пищевых производств. Это конкретные вопросы. Нормативная база, современный менеджмент, маркетинг. Это живое общение. Но главное, что они друг друга видят, знают, они уже создают живой резерв.

# общество # Работа в Беларуси # Государственная политика # Александр Радьков # Администрация Президента Республики Беларусь

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