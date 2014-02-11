Александр Радьков: Должна быть очень качественная система подготовки доказательной базы в судебной экспертизе

Новости Беларуси. В Беларуси должна быть качественная система подготовки доказательной базы. Об этом сегодня заявил Александр Радьков во время посещения Государственного комитета судебных экспертиз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый заместитель главы Администрации Президента ознакомился с организацией судебно-экспертной деятельности, а также с материально-технической базой Центра. Александр Радьков посетил лабораторию элементного и фазового анализа, химическую лабораторию, а также тир, где осмотрел образцы огнестрельного оружия. Как зарубежного, так и периода Великой Отечественной войны.

К слову, сегодня в комитете судэкспертиз постоянно разрабатываются современные методики для проведения экспертных исследований. По словам Александра Радькова, новые подходы в криминалистике помогут правосудию быть по-настоящему доказательным.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента:

Должна быть очень качественная система подготовки доказательной базы. Именно поэтому было решение президента, сфокусировать всех судебных экспертов в одной организации - в этом комитете. Потому что здесь очень высокой сложности приборная база, не только там компьютерная, аналитическая, электронный микроскоп, система выяснения качества оружия и его принадлежности. Безусловно, это требует очень хороших специалистов.

Нередко от сотрудников Госкомитета судебных экспертиз зависит судьба человека. Поэтому сразу же после знакомства с материально-технической базой, Александр Радьков пообщался с личным составом.

Напомним, указ о создании Госкомитета судебных экспертиз глава государства подписал в апреле 2013 года. Новое ведомство появилось на базе экспертных подразделений органов внутренних дел, Вооруженных сил, Министерства юстиции, а также Государственной службы медицинских судебных экспертиз страны.

Обновлено: 11.02.2014

Новости Беларуси. Сокращение сроков криминалистических исследований — главная задача Государственного комитета судебных экспертиз. Об этом 11 февраля сообщили на коллегии ведомства. В настоящее время более 90% экспертиз уже делаются в месячный срок. И лишь сложные наукоемкие экспертизы требуют более длительного анализа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для решения этой задачи необходимо дополнительное криминалистическое оборудование. Решаются и кадровые вопросы. В этом году ожидается пополнение в рядах сотрудников комитета.

Андрей Швед, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь:

Ключевой особенностью этого периода является то, что новый государственный орган работал в условиях его становления. Формировалась правовая база, принимались неотложные организационно-практические меры по повышению качества проведения экспертиз, сокращение их сроков. Сам факт объединения экспертов в одно ведомство и те мероприятия, которые нами были проведены, позволили в несколько раз и более сократить сроки проведения экспертиз.