Александр Мошенский: конкурентные преимущества белорусов – ответственность и инициативность

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта», председатель совета директоров СП «Санта-Бремор», председатель наблюдательного совета ОАО «Савушкин продукт», член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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