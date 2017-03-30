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Александр Мошенский: конкурентные преимущества белорусов – ответственность и инициативность

30 марта 2017 18:36
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Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта», председатель совета директоров СП «Санта-Бремор», председатель наблюдательного совета ОАО «Савушкин продукт», член Совета по развитию предпринимательства при Президенте Республики Беларусь в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

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# общество # Бизнес в Беларуси # Александр Мошенский

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