Александр Мошенский: белорусам не хватает хорошей доли авантюризма, чтобы стать великой нацией

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта»:

Что касается предприятия, могу сказать следующее: мы всегда заинтересованы в двух категориях людей – первое, это те люди, которые могут развиваться вместе с предприятием, разделяя его ценности, тех людей, которые могут принести и добавить предприятию какую-то добавленную стоимость в своём лице. То есть, имеются в виду те, которые, либо энергетикой заряжены, либо, которые обладают уже определёнными знаниями – это вторая категория.

И третья категория – это, конечно, мы заинтересованы в добросовестных работниках.

Единственное, что требования реально усиливаются. И это даже не те требования, которые я, как руководитель, предъявляю. Это – те требования, которые на сегодняшний день диктует жизнь, потому что нам необходимо конкурировать. Приведу простой пример: если сегодня, живя в общем рыночном пространстве, даже с той же Украиной – если сегодня человек зарабатывает в Украине, рабочий, 200-250 долларов, то сегодня рабочий у нас должен, если он хочет зарабатывать 500, он, на само деле, должен быть эффективней, вместе со мной, с руководителем. И, фактически, на всех тех предприятиях, которые входят в систему, мы потихоньку, где ввели, где заканчиваем вводить сдельную оплату, чтобы руководствоваться тем же принципом: от каждого – по возможности, каждому по…

Но это – принцип социализма?

Александр Мошенский:

А мы же строим, условно говоря, в определённой степени – модель у нас же смешанная, поэтому у нас можно назвать это развитой социализм, или назвать социализм с капиталистическим лицом, но мы, на самом деле, строя социальную модель государства – мы не можем быть, как предприятие, в стороне. Поэтому, в этом плане мы, как раз, и учитываем, с одной стороны, жёсткие рыночные отношения в тех странах, в которых мы работаем или те страны, в которых однозначно строят вместе, всё равно, с социальным отношением, преемниками которых, на сегодняшний день, является Беларусь. Может быть, как раз, вот этим социальным отношением мы обязаны другому качеству, которое является, например, непосредственным конкурентным преимуществом белорусов и, в том числе, наших предприятий. Это – ответственность.

То есть, у нас очень ответственные люди – они по-настоящему отвечают и за качество, и за процесс, и подходят к выполнению своих обязанностей.

Чего бы это ни касалось. Поверьте, я достаточно много ездил, смотрел и могу сказать, что у нас вот эти два качества, которые умудряются сочетаться. Это – ответственность и инициативность. Потому что я видел массу азиатских людей, которые являются очень ответственными, но абсолютно неинициативными. Я видел массу людей по соседству, которые являются очень инициативными, но очень безответственными. Вот в белорусах как-то умудряются развиваться эти два качества. Одного качества не хватает ещё для того, чтобы мы стали великой нацией – хорошей доли авантюризма. Для того, чтобы завоевать, как раз, международные рынки. Вот в IT же их уже продемонстрировали. То есть, есть уже продукты, которые мы продаём по всему миру. Мы пытаемся это сделать в пищевой промышленности. Сегодня наши трактора, я знаю, предприятия, которые занимаются, БелАЗы – они тоже сегодня осваивают рынки и Африки, и Пакистана. Поэтому – без здорового авантюризма этого никогда не сделаешь.