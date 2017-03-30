Бизнесмен Мошенский про декрет №3: нужно людей, которых объективно жизнь заставляет не работать, вывести из-под удара

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Дискуссия идёт очень острая в отношении декрета №3. И Брест, в этом смысле, достаточно уникальный город – очень много людей, насколько я понимаю, ведут такой приграничный бизнес. И большинство из них, как раз, и попадают под действие этого декрета №3. Общаясь с коллегами, допустим, в Минске или в других городах – я столкнулся с такой информацией, что, к примеру, вакансии, особенно, хорошие вакансии, достаточно быстро впоследствии этого декрета были заполнены, потому что люди стали искать работу. Как выглядит ситуация на предприятиях в Бресте и, в том числе, на Ваших предприятиях? Вы чувствуете, что востребованность в работе возникла другая?

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта»:

Что касается приграничного бизнеса, Вы правильно сказали – этих людей, наверное, нельзя назвать тунеядцами, потому что они на месте не сидели и не сидят.

Это – та часть людей, которая нигде не оформлена, а как-то продолжала, как говорят в простонародье, крутиться.

Это, скорее, называется «налоговые уклонисты». С этой точки зрения – или они заплатят, скажем, сбор в виде социального налога, определённого этим декретом, либо они зарегистрируются частными предпринимателями и заплатят этот же налог в виде частного предпринимателя. Это – уже их выбор, и, наверное, это – справедливая ситуация по отношению к тем людям, которые должны тоже на себе нести какое-то социальное, скажем, бремя. Зарабатывая при этом деньги. А уже ту часть, которая или не может работать, или не хочет – с этим уже должна вестись отдельная работа, чтобы не обидеть тех людей, которые в силу жизненных обстоятельств, в силу каких-то семейных обстоятельств, может быть, в силу каких-то особенностей здоровья, всякие бывают ситуации, которые человека, вроде бы, неработающего или работающего, заставляют принять решение уйти с работы. У меня был такой тоже пример, когда сын оставил работу для того, чтобы ухаживать за больным раком отцом, проживая те накопления, которые у него были. И, мне кажется, как раз в этой ситуации было дано чёткое поручение – разобраться и рассмотреть случаи, чтобы, как раз, людей, которых объективно жизнь сегодня заставляет не работать, вывести из-под этого удара. Чем, я надеюсь, сегодня, как раз, власть и занимается.