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Александр Мошенский про 90-ые: тогда мы не знали, что такое бизнес

30 марта 2017 18:36
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Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта» в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. 

Сегодня говорится о том, что для бизнеса сделаны все возможные условия. Но, отматывая время и заглядывая в 90-ые, как Вы считаете: Вам было бы сейчас проще? Или тогда достаточно было быть просто более активным?

Александр Мошенский, генеральный директор группы компаний «Санта»:
Вы знаете, могу сказать следующее: что просто сейчас нужно иметь больше, скажем так, специализированных, наверное, навыков и знаний. Потому что тогда мы, фактически, не знали, что такое бизнес. И человеку там с каким-нибудь общим  образованием, как у меня – математическим образованием, либо чем-то ещё, условно говоря, можно было легче там пытаться реализовать себя в каких-то сферах, таких, как торговля, производство.

Сегодня – всё то же самое, та же энергетика, только плюс к этому, конечно, ещё определённые профессиональные навыки.

Поэтому, исходя из того, что происходит на Западе, и то, что у нас – мне кажется, сплав следующий: человек получает образование, идёт и работает где-то, получает опыт по той специальности, либо в том виде бизнеса, который ему нужен. А дальше, если у него есть, скажем так, желание, своя предпринимательская жилка – он просто открывает своё дело.   

Полностью интервью смотрите здесь 

# общество # Бизнес в Беларуси # Александр Мошенский

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