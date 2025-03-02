Александр Лукьянов: в команде у Президента слабых людей нет

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»: Ты был доверенным лицом нашего Президента. Ты много очень провел диалоговых площадок. Какой был самый интересный вопрос?

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ.

Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:

Президент, когда 3 января собрал доверенных лиц, сказал очень важную вещь. Я, говорит, в меньшей степени хочу, чтобы вы выезжали и агитировали. Получите обратную связь от людей. Какие еще не решены вопросы? Где мы еще не дорабатываем?

Я провел 46 встреч в Могилевской области. Одна из мне понравившихся встреч – это недалеко от поселка Вендорож – была возле автолавки. Небольшой поселок. И мы пообщались с местными жителями, посмотрели, во-первых, ассортиментный перечень – очень шикарный. Новые автолавки закупили практически в канун Нового года как подарок для области.

Бытовые вопросы – где-то колонку надо подремонтировать – так или иначе есть. И местные органы власти активно реагируют на это. Женщина подошла, говорит: деточка, спасибо, что приехали, как хорошо, когда мы можем рядом пообщаться, просто даже выговорить свои какие-то моменты, которые наболели.

Это великая честь для нас, для каждого доверенного лица – именно этого простого общения. Простого «спасибо». Это же спасибо не доверенному лицу. Это спасибо Президенту нашей страны и тем людям, которые в команде. А в команде у Президента слабых людей нет. И я очень был горд тем, что вопросы, которые возникали, либо в оперативном порядке решались, либо даже сами люди подсказывали, что есть такая практика, опыт.